Unternehmensprofil

Die American Airlines Group Inc. ist eine der größten Airlines der Welt. Zusammen mit den regionalen Tochtergesellschaften und regionalen Fluggesellschaften Dritter, die unter dem Namen American Eagle operieren, umfasst die Hauptgeschäftstätigkeit des Konzerns den Betrieb einer Linienflugverkehrsgesellschaft für Passagiere und Fracht. Wichtige Drehkreuze im Rahmen dieser Aktivitäten sind Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix und Washington, D.C. sowie Partner-Gateways unter anderem in London, Madrid, Seattle/Tacoma, Sydney und Tokio. Entstanden ist die Gesellschaft im Dezember 2013 durch den Zusammenschluss der AMR Corporation Inc. und der US Airways Inc..

Offizielle Webseite: www.aa.com