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American Electric Power

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WKN 850222
ISIN US0255371017
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 25,07 23,70 21,88 19,72 18,98
    Nettogewinn (Mrd) 3,88 3,50 3,70 2,98 2,21
    Gewinn/Aktie 6,91 6,43 6,70 5,60 4,26
    Dividende/Aktie 4,01 3,84 3,74 3,57 3,37
    Rendite (%) 3,14 3,02 3,24 3,87 4,15
    KGV 18,67 20,13 17,21 16,47 19,06
    KUV 2,90 3,02 2,82 2,49 2,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    American Electric Power Company Inc. (AEP) ist ein US-amerikanischer Energiekonzern, der Strom erzeugt, überträgt und an Endverbraucher liefert. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben einer der größten Energielieferanten der USA und betreibt das größte nationale Stromnetz. Das operative Geschäft gliedert sich in die fünf Segmente "Regulated Utility Operations", "Transmission", "Power Generation", "AEP Energy Partners" und "River Operations". Dabei versorgt AEP mit seinen sieben regionalen Versorgungsgesellschaften elf US-amerikanische Staaten mit Strom. Unter den rund 80 Anlagen zur Stromerzeugung sind neben Kohle- auch Gas- und Ölkraftwerke. Hinzu kommt Strom aus erneuerbaren Energien und Atomstrom. Im Segment AEP Energy Partners verkauft der Konzern Strom an kommunale Abnehmer. Mit mehreren tausend Kohleschleppern, die auf dem Ohio und dem Mississippi schippern, ist AEP der zweitgrößte Schlepper-Betreiber der USA. AEP wurde 1906 als American Gas and Electric Company gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.aep.com

    Aktionärsverteilung