Unternehmensprofil

Die Ansys Inc. entwickelt und vermarktet weltweit Simulationssoftware und Dienstleistungen, die von Ingenieuren und Designer, Forschern und Studenten aus einem breiten Spektrum von Industrien und Hochschulen genutzt werden, einschließlich Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Automobil, Elektronik, Halbleiter und Energie, Material- und Chemieverarbeitung, Turbomaschinen, Konsumgüter, Gesundheitswesen und Sport. ANSYS konzentriert sich auf die Entwicklung von offenen und flexiblen Lösungen, die es Anwendern ermöglichen, Entwürfe direkt auf dem Desktop zu analysieren, und bietet so eine gemeinsame Plattform für eine schnelle, effiziente und kostenbewusste Produktentwicklung vom Entwurf bis hin zur Endphase der Prüfung und Validierung. Das Unternehmen vertreibt seine Simulationstechnologien über ein globales Netzwerk von unabhängigen Wiederverkäufern und Distributoren sowie Direktvertriebsbüros an strategisch wichtigen globalen Standorten.

Offizielle Webseite: www.ansys.com