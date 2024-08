Unternehmensprofil

Die Arthur J. Gallagher & Co. führt eine international auf den Versicherungssektor ausgerichtete Unternehmensgruppe. Angeboten werden zum einen Makler- und Beratungsdienstleistungen für Unternehmen und Organisationen, wobei die Bereiche Versicherungsplatzierung, Schadensrisikomanagement und Verwaltung von arbeitgebergeförderten gesponserten Leistungsprogrammen hervorgehoben werden. Das Risikomanagement-Segment bietet Dienstleistungen in den Bereichen Schadenregulierung, -verwaltung und -kontrolle sowie Risikomanagementberatung u.a. für gewerbliche, gemeinnützige, konzerneigene und öffentliche Einrichtungen. Dabei kann Arthur J. Gallagher auf ein Netz von Maklern und Beratern in mehr als 150 Ländern zugreifen.

Offizielle Webseite: www.ajg.com