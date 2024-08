Die Dividendensaison ist vorbei, es beginne die Dividendensaison. Das in etwa könnte das neue Motto an der Börse sein. Denn auch im September zahlen einige Aktien wieder schöne Dividenden. Welche Papiere Anleger sich genau ansehen sollten und welche Aktie sogar bis zu 10,20 Prozent Dividendenrendite im September ausschüttet.

Bis zu 10,20 Prozent Dividendenrendite im September bei diesen Aktien

Aktie Dividendenrendite Ex-Tag Anzahl Ausschüttungen pro Jahr Alphabet 0,25% 09.09. 2 Arthur J. Gallagher 0,79% 06.09. 4 BHP 5,76% - 2 CME Group 4,59% 09.09. 4 Devon Energy 4,59% 13.09. 4 Energean 9,94% - 4 Eni Spa 6,43% 23.09. 4 Frontline 8,76% - 4 Gilead 3,95% 13.09. 4 Kellanova 2,82% 03.09. 4 Kohl`s 10,20% 11.09. 4 Main Street Capital 8,15% 06.09. 12 McDonalds 2,25% 03.09. 4 PepsiCo 2,94% 06.09. 4 PublicStorage 3,50% 13.09. 4

Dabei sehen Anleger, dass etwa die amerikanische Kohl´s-Aktie eine sehr hohe Dividendenrendite bietet. Mit 10,20 Prozent ist die Dividende beim Einzelwarenhändler recht hoch. Anleger beachten, dass das Unternehmen 2,00 Dollar Dividende je Aktie auszahlen will, obwohl der Gewinn je Aktie lediglich bei 1,75 - 2,25 Dollar liegen soll. Zuletzt sank die Kohl´s-Aktie, konnte nun aber bei den letzten Quartalszahlen überzeugen.

Wer dennoch auch auf steigende Kurse und schöne Dividenden setzen möchte, der schaut sich mal folgende Aktien an:

Auch diese Aktien zahlen hohe Dividenden im September

Etwa die Arthur J. Gallagher-Aktie zahlt im September ihre vierteljährliche Dividende. Diese ist beim Versicherungsunternehmen aus den USA zwar mit 0,79 Prozent Dividendenrendite nicht sehr hoch, doch dafür steigt die Arthur J. Gallagher-Aktie in schöner Regelmäßigkeit.

Bei Dividenden-Aktien müssen Anleger sich grundsätzlich fragen, ob sie einfach auf hohe Ausschüttungen und meist nicht so gute Kursentwicklungen setzen wollen oder lieber auf gut steigende Kurse und dann etwas niedrigere Dividenden. Klar, ab und zu findet man auch eine Aktie, sie schön steigt und hohe Dividenden ausschüttet.

Welche Aktie aktuell noch schön steigt und aktuell sogar eine sehr hohe Dividendenrendite bietet, ist die Frontline-Aktie. Mit einer Dividende von 8,76 Prozent und einem schön steigenden Kurs, können Anleger sich bei dem Rohöl-Transporteur nicht beklagen.

Insgesamt gibt es somit auch im September wieder Riesen-Renditen für Anleger zu verdienen.

Hinweis zu Dividenden im September 2024

Wichtig: Die obige Liste stellt nur eine Auswahl von Aktien dar, die sowohl im September 2024 ihren ex-Tag haben, als auch ihre Dividende zahlen. Es gibt weitere Aktien, die im September 2024 eine Dividende zahlen und auch einige Aktien, die ihren ex-Tag bereits hatten und dann bald bezahlen. Für Anleger ist es ja aber schön, wenn man sich die Aktien auch wirklich vorher noch ins Depot legen kann. Dabei zahlen manche dieser Unternehmen ihre jährliche Dividende im September. Manche schütten aber "nur" ihre vierteljährliche oder monatliche Dividende aus. Anleger prüfen also im Einzelfall, wie viel Rendite es im September 2024 gibt. Doch in der Tabelle oben finden Sie ganz rechts die Anzahl an jährlichen Ausschüttungen. Zudem achten Anleger darauf, die Aktie bereits einige Tage vor dem Ex-Datum im Depot zu haben. Je nach Land und Regelung muss man die Aktie zu einem anderen Tag im Depot haben. Wer sie ein paar Tage vorher hat, sollte auf der sicheren Seite sein.



Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Arthur J. Gallagher & Co..

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Alphabet (C).