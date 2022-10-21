Zum Konto Mein Konto
+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Asahi Group Holdings

%
H T
WKN 853764
ISIN JP3116000005
Börse -
Stand -
Asahi Group Holdings Aktie jetzt handeln? Kaufen Verkaufen
    Daten werden geladen ...

    Aktuelle Nachrichten zu Asahi Group Holdings

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Asahi Group Holdings

    Kennzahlen (in JPY)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 3.286,74 3.163,66 2.894,68 2.939,42 2.769,09
    Nettogewinn (Mrd) - - 122,77 193,18 166,03
    Gewinn/Aktie 141,56 127,42 81,29 126,66 323,82
    Dividende/Aktie 62,15 56,16 57,00 93,00 121,00
    Rendite (%) 3,69 3,30 3,48 5,61 6,90
    KGV - - 20,17 13,08 5,41
    KUV - - 0,85 0,85 0,96

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Asahi Group Holdings, Ltd. ist eine reine Holdinggesellschaft mit japanischen Tochtergesellschaften in den Segmenten "alkoholische Getränke" (Bier, Bier-Geschmack, Softdrinks und andere alkoholische Getränke wie Shochu, Wein sowie Whisky und Spirituosen), "Soft Drinks" und "Food "(neben Essen & Konditoreien, Pharma & Ernährung, Gewürze und Gefriergut, getrocknete Lebensmittel). Darüber hinaus besteht die Gruppe aus mehreren Tochtergesellschaften in China wie auch jeweils einer in Großbritannien (Buckinghamshire Golf Co., Ltd.) und in den USA (Asahi Beer U.S.A., Inc.), die im Segment "Overseas" zusammengefasst sind. Weitere Aktivitäten bzw. das Segment "Others" schließen drei japanische Logistikunternehmen ein.

    Offizielle Webseite: https://www.asahigroup-holdings.com

    Aktionärsverteilung