Unternehmensprofil

Asahi Group Holdings, Ltd. ist eine reine Holdinggesellschaft mit japanischen Tochtergesellschaften in den Segmenten "alkoholische Getränke" (Bier, Bier-Geschmack, Softdrinks und andere alkoholische Getränke wie Shochu, Wein sowie Whisky und Spirituosen), "Soft Drinks" und "Food "(neben Essen & Konditoreien, Pharma & Ernährung, Gewürze und Gefriergut, getrocknete Lebensmittel). Darüber hinaus besteht die Gruppe aus mehreren Tochtergesellschaften in China wie auch jeweils einer in Großbritannien (Buckinghamshire Golf Co., Ltd.) und in den USA (Asahi Beer U.S.A., Inc.), die im Segment "Overseas" zusammengefasst sind. Weitere Aktivitäten bzw. das Segment "Others" schließen drei japanische Logistikunternehmen ein.

Offizielle Webseite: www.asahigroup-holdings.com