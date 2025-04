Assa Abloy AB B

Unternehmensprofil

ASSA ABLOY bietet eine komplette Palette von Toröffnungs-Lösungen. In dem schnell wachsenden elektromechanischen Security-Segment ist der Konzern in den Bereichen Zutrittskontrolle, Identifikationstechnologie, Eingangsautomatisierung und Hotelsicherheit führend. ASSA ABLOY ist weltweit vertreten und eine der ersten Adressen in weiten Teilen Europas sowie in Nordamerika und in der Region Asien-Pazifik. Die regionalen Divisionen EMEA (19 Prozent des Konzernumsatzes 2022), Americas (23%) und Asia Pacific (8%) produzieren und vertreiben in ihren jeweiligen Märkten mechanische und elektromechanische Schlösser, Sicherheitstüren und dazugehörige Hardware. Die Global Technologies division (16%) ist weltweit in den Produktbereichen von Zutrittskontrollsysteme, sichere Kartenausstellung, Identifikationstechnologie und Hotelschließanlagen tätig. Die Entrance Systems division (36%) ist globaler Anbieter von Produkten und Services für automatisierte Eingangstüren.

Offizielle Webseite: www.assaabloy.com