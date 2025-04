An den Börsen hat kürzlich ein echtes Zoll-Chaos geherrscht. Doch die Analysten des Finanzinstituts Bernstein sehen in dieser Aktie die perfekte Positionierung für Anleger in diesen unsicheren Zeiten. Winken hier jetzt trotz Krise 21 Prozent Kurspotenzial?

Das Zoll-Chaos an den Börsen hat in dieser Woche für einigen Wirbel gesorgt. Erst kam es zu massiven Kurseinbrüchen und anschließend wieder zu einer Erholung nach der Aussetzung der Handelsbeschränkungen für 90 Tage.

Doch für Anleger, die in diesem unsicheren Umfeld lieber auf sichere Aktien setzen möchten, hat das Analystenhaus Bernstein nun eine Empfehlung, und sie heißt Assa Abloy.

Das ist die beste Aktie für das Zoll-Chaos

Denn das Unternehmen aus Schweden hat laut Ansicht der Analysten eine komplette “Zoll-Immunität”. Das liegt vor allem daran, dass die Umsätze hauptsächlich in Europa erwirtschaftet werden.

Konkret ist Assa Abloy übrigens als Hersteller von Schließsystemen, elektromechanischen Produkten sowie von Sicherheitstüren tätig, ein Bereich, der aktuell deutliches Wachstum erfährt.

Übrigens sind auch andere Analysten optimistisch für den Titel und sehen jetzt ein durchschnittliches Kurspotenzial von 21 Prozent bei dem Wert.

Auf der Suche nach stabilen Werten trotz Zoll-Chaos?

Dementsprechend kann sich jetzt definitiv ein Blick auf die schwedische Aktie lohnen. Doch Anleger, die breiter anlegen und gleichzeitig auf sichere Werte setzen wollen, sollten einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index werfen. Dieser enthält 18 spannende und stabile Papiere wie Berkshire Hathaway, Rio Tinto oder Nestlé sowie eine zusätzliche Gold-Komponente in Höhe von zehn Prozent.

