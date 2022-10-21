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Astellas Pharma

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WKN 856273
ISIN JP3942400007
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in JPY)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 2.079,01 2.259,52 2.139,25 1.912,32 1.603,67
    Nettogewinn (Mrd) - - 291,58 50,75 17,05
    Gewinn/Aktie 185,11 191,43 162,77 28,35 9,51
    Dividende/Aktie 82,92 80,31 78,00 - 35,00
    Rendite (%) 3,77 3,65 3,10 - 2,13
    KGV - - 15,48 51,02 172,82
    KUV - - 2,11 1,35 1,84

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Astellas Pharma Inc. beschreibt sich selbst als ein F & E-getriebenes globales Pharmaunternehmen. Sie konzentriert ihre Leistungen im Bereich der Entwicklung von Medikamenten in den fünf strategischen therapeutischen Bereichen Urologie, Immunologie und Infektionskrankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften und Diabetes mellitus Komplikationen und Stoffwechselkrankheiten. Neben der Nutzung von Know-how des Unternehmens in der auf Niedrig-Moleküle konzentrierten Wirkstoffforschung wird Astellas Pharma die Technologieplattformen, die erforderlich sind um Antikörper-Arzneimittel effizienter zu entwickeln, konsolidieren.

    Offizielle Webseite: https://www.astellas.com

    Aktionärsverteilung