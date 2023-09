Unternehmensprofil

Astellas Pharma Inc. beschreibt sich selbst als ein F & E-getriebenes globales Pharmaunternehmen. Sie konzentriert ihre Leistungen im Bereich der Entwicklung von Medikamenten in den fünf strategischen therapeutischen Bereichen Urologie, Immunologie und Infektionskrankheiten, Onkologie, Neurowissenschaften und Diabetes mellitus Komplikationen und Stoffwechselkrankheiten. Neben der Nutzung von Know-how des Unternehmens in der auf Niedrig-Moleküle konzentrierten Wirkstoffforschung wird Astellas Pharma die Technologieplattformen, die erforderlich sind um Antikörper-Arzneimittel effizienter zu entwickeln, konsolidieren.

Offizielle Webseite: www.astellas.com