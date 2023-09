ATAI Life Sciences NV

Unternehmensprofil

Die ATAI Life Sciences N.V. (ATAI) ist Obergesellschaft der ATAI Life Sciences AG, die mit ihren Tochtergesellschaften eine biopharmazeutische Unternehmensgruppe im klinischen Stadium bildet. Die Tätigkeit ist fokussiert auf die Behandlung von psychischen Erkrankungen. ATAI sieht auf diesem Gebiet einen erheblichen ungedeckten Bedarf und einen Mangel an Innovationen in der Behandlungslandschaft. Besondere Bedeutung wird Therapien beigemessen, die bisher möglicherweise übersehen oder zu wenig genutzt wurden; dabei werden psychedelische Substanzen und digitale Therapien hervorgehoben. Der Hauptsitz von ATAI befindet sich in Berlin.

Offizielle Webseite: www.atai.life/