Es gibt viele spannende Aktien, doch nur wenige haben das Zeug zum Verzehnfacher. Diese drei deutschen Werte könnten es unter bestimmten Voraussetzungen allerdings schaffen, Anlegern 1.000 Prozent Gewinn zu bringen. Von Johann Werther

Nichts tun Aktionäre wahrscheinlich lieber, als den nächsten Tenbagger zu suchen, der Revolution, die die Welt in ihren Grundfesten erschüttern dürfte. Hat man sich einmal eingelesen und investiert, so ist man trotz der hohen Risiken ganz euphorisch und rechnet sich auch gerne mal reich.

Allerdings sollten Anleger vorsichtig sein, denn den nächsten Verzehnfacher gibt es nicht ohne eine Menge Risiko. Und einige Investments dürften sich auch in Luft auflösen. Deswegen sollten solche Risiko-Investments auch nur eine kleine Allokation im eigenen Depot ausmachen.

Wer jetzt nach den neuen Verzehnfacher-Aktien sucht, der kann sich einmal diese drei deutschen Werte genauer anschauen:

Deutsche Verzehnfacher-Aktie Biontech

Bester Kandidat für einen Tenbagger in Deutschland dürfte wohl die Biontech-Aktie sein. Die Mainzer sind ein Pharma-Unternehmen mit tiefer Pipeline, einer beinahe einzigartigen Technologie und einer Menge Kapital.

Sollte hier tatsächlich ein Durchbruch in der Forschung erfolgen, dann hat die niedrig bewertete Biontech-Aktie tatsächlich einiges an Aufwärtspotenzial. Allerdings dürfte dies einiges an Zeit benötigen, die auch Anleger mitbringen müssen.

Atai Life Science

Deutlich kontroverser als die neue deutsche Volksaktie ist die Christian Angermayr Gründung Atai Life Science. Diese forschen am Einsatz psychedelischer Drogen zur Heilung psychischer Krankheiten wie Depression und PTSD.

Ein Erfolg oder eine Genehmigung des Einsatzes in Deutschland ist bisher nicht in Sicht. Allerdings ist die Aussicht auf ein Heilmittel in einem solch großen Markt mehr als Reizvoll. Daher gilt Atai Life Science als möglicher Verzehnfacher, sollte aber eindeutig als Risiko-Investment angesehen werden.

Deutsche Aktie mit Potenzial: Elmos Semiconductor

Weitaus unbekannter ist der dritte deutsche Kandidat. Elmos Semiconductor ist Marktführer bei anwendungsspezifischen integrierten Schaltungen (ASICs), die vor allem im Automobilsektor verwendet werden.

Aufgrund der geografischen Lage im Herzen Europas und der steigenden Nachfrage, könnte Elmos einiges an Potenzial auf Sicht der nächsten Jahre haben. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn sich die politischen Spannungen in Ostasien verschlimmert.





Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BioNTech