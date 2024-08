Atmos Energy Corp

Unternehmensprofil

Die Atmos Energy Corporation ist, gemessen an der Kundenzahl, der größte reine Erdgasversorger der USA. Über regulierte Vertriebs- und Transportvereinbarungen versorgt das Unternehmen mehr als drei Millionen Privat-, Gewerbe-, Behörden- und Industriekunden in acht US-Bundesstaaten, vor allem im Süden. Außerdem betreibt Atmos eine der größten innerstaatlichen Pipelines in Texas, gemessen an der Anzahl der Rohrkilometer.

Offizielle Webseite: www.atmosenergy.com