Aumann
Aktuelle Nachrichten zu Aumann
dpa-AFX News zu Aumann
EQS-Adhoc: Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 EUR je Aktie (deutsch)
EQS-Adhoc: Aumann beschließt öffentliches Aktienrückkaufangebot zum Preis von 16,50 EUR je Aktie (deutsch)
EQS-Adhoc: Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 EUR (deutsch)
EQS-News: Aumann mit fortschreitender Diversifizierung und solider Profitabilität im ersten Quartal 2026 (deutsch)
EQS-Adhoc: Aumann meldet vorläufige Zahlen 2025, schlägt Dividende von 0,25 EUR je Aktie vor und erwartet für 2026 trotz Umsatzrückgang auf rund 160 Mio. EUR eine EBITDA-Marge von 6 bis 8 % (deutsch)
EQS-Adhoc: Aumann übertrifft im Geschäftsjahr 2025 nach ersten Hochrechnungen trotz leicht schwächerem Umsatz von rund 205 Mio. EUR die Ergebnisprognose mit rund 14 % EBITDA-Marge deutlich (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|192,15
|160,60
|203,99
|312,35
|289,61
|Nettogewinn (Mio)
|10,90
|7,70
|15,67
|21,51
|9,58
|Gewinn/Aktie
|0,84
|0,60
|1,17
|1,47
|0,64
|Dividende/Aktie
|0,35
|0,30
|0,25
|0,22
|0,20
|Rendite (%)
|2,52
|2,16
|2,03
|2,07
|1,08
|KGV
|15,44
|28,08
|10,53
|7,22
|29,03
|KUV
|0,88
|1,35
|0,87
|0,50
|0,94
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die Aumann AG ist ein klassischer Maschinenbauer und Zulieferer der Automobilindustrie, der sich mit seinen Produkten vor allem auf Anstriebsstränge für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat. Das Management hat sich mit dem Börsengang dem ehrgeizigen Ziel verschrieben, Weltmarktführer für Spezialmaschinen und Produktionslinien für Unternehmen aus dem Bereich E-Mobility zu sein und im Lichte der E-Mobilitäts-Revolution in der Automobilindustrie signifikant zu wachsen. Der Konzern gliedert sein Geschäft in die beiden Segmente "E-Mobility" und "Classics". Mit vier Standorten in Deutschland sowie der chinesischen Gesellschaft in Changzhou und einem Team in Clayton (USA) verfügt das Unternehmen über sechs Standorte auf drei Kontinenten.
Offizielle Webseite: https://www.aumann-ag.com