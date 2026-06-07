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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Aumann

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WKN A2DAM0
ISIN DE000A2DAM03
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 192,15 160,60 203,99 312,35 289,61
    Nettogewinn (Mio) 10,90 7,70 15,67 21,51 9,58
    Gewinn/Aktie 0,84 0,60 1,17 1,47 0,64
    Dividende/Aktie 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20
    Rendite (%) 2,52 2,16 2,03 2,07 1,08
    KGV 15,44 28,08 10,53 7,22 29,03
    KUV 0,88 1,35 0,87 0,50 0,94

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Aumann AG ist ein klassischer Maschinenbauer und Zulieferer der Automobilindustrie, der sich mit seinen Produkten vor allem auf Anstriebsstränge für Elektrofahrzeuge spezialisiert hat. Das Management hat sich mit dem Börsengang dem ehrgeizigen Ziel verschrieben, Weltmarktführer für Spezialmaschinen und Produktionslinien für Unternehmen aus dem Bereich E-Mobility zu sein und im Lichte der E-Mobilitäts-Revolution in der Automobilindustrie signifikant zu wachsen. Der Konzern gliedert sein Geschäft in die beiden Segmente "E-Mobility" und "Classics". Mit vier Standorten in Deutschland sowie der chinesischen Gesellschaft in Changzhou und einem Team in Clayton (USA) verfügt das Unternehmen über sechs Standorte auf drei Kontinenten.

    Offizielle Webseite: https://www.aumann-ag.com

    Aktionärsverteilung