In einem eher seitwärts tendierenden Gesamtmarkt ist der Kurs von Aumann jetzt dynamisch nach oben ausgebrochen. Welche Marken jetzt interessant sind und wo das neue Kursziel liegt.

Was für ein Ausbruch! Nach der seit Wochen andauernden lethargischen Seitwärtsbewegung ist der Kurs des Zulieferers für Spezialmaschinen jetzt dynamisch nach oben ausgebrochen. Dabei wurde nicht nur der bis dato limitierende Abwärtstrend überwunden, vor allem kletterte der Wert auf ein neues Jahreshoch - ein Level, auf dem er zuletzt Anfang September 2022 notierte.



Lenz + Partner, Tai-Pan 20.0 Aumann-Aktie: Kursentwicklung seit 2021

Unter hoher Dynamik

Derlei dynamische Ausbrüche haben in der Regel Signal-Charakter: Oftmals bewegt sich der Kurs dann kräftig weiter in Ausbruchsrichtung fort. Einzuplanen sind allerdings ebenso temporäre Verschnaufphasen, die dann der überkauften Indikatorenlage geschuldet ist. An der übergeordneten Richtung ändert dies aber nichts. Vorstellbar wäre also nochmals ein Rücklauf bis zum überwundenen Negativtrend um 14 Euro, von dem der Kurs mittelfristig eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung der Marke um 18 Euro startet.



Diesem Szenario folgend können mutige Anleger eine gehebelte Wette wagen. Aber Achtung: Wird die Schwelle verletzt, verfällt der Schein wertlos!

Empfehlung:

Knock-out-Call auf Aumann



WKN: HG6EBN

Knock-out-Schwelle: 10,74 €

Hebel: 3,3

