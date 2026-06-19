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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Auto1

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WKN A2LQ88
ISIN DE000A2LQ884
Börse -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,35 9,91 8,17 6,27 5,46
    Nettogewinn (Mrd) 0,22 0,14 0,08 0,02 -0,12
    Gewinn/Aktie 0,93 0,60 0,36 0,10 -0,54
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 22,83 35,80 76,33 159,00 -
    KUV 0,45 0,50 0,73 0,55 0,25

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die AUTO1 Group SE ist im Autohandel engagiert. Der Kauf der Fahrzeuge erfolgt einerseits über das Netzwerk der wirkaufendeinauto.de-Marken, über die Verbraucher ihre Gebrauchtwagen verkaufen können. Anderseits bietet das Unternehmen Remarketing-Lösungen an, die Händler zum Verkauf von gebrauchten Fahrzeugen nutzen können. Die auf diese Weise erworbenen Fahrzeuge werden dann auf den Verkaufskanälen der AUTO1 Group angeboten. Konkret sind das die Konsumentenmarke Autohero und die Handelsplattform für Händler AUTO1.com.

    Offizielle Webseite: https://www.auto1-group.com

    Aktionärsverteilung