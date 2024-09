In den letzten Jahren hatten Small Caps keinen leichten Stand an der Börse. Ändert sich das nach diesem September endgültig? Und welche SDAX-Aktien sollten Anleger im Blick haben?

Seit Juli 2024 können Anleger an den Aktienmärkten etwas besonderes erleben. Zumindest in den USA stiegen da viele Kurse von Small Caps deutlich, nachdem die „kleinen“ Papiere jahrelang nicht mit der Entwicklung von Large Caps mithalten konnten. Jetzt schichten viele Aktionäre ihr Geld von großen auf kleine Unternehmen um, da die Wachstumsperspektiven bei solchen Konzernen meist besser sind.

In Zeiten hoher Zinsen waren Small Caps aber meist uninteressant, was sich jetzt langsam ändert. Nach einer möglichen Senkung der Leitzinsen durch die amerikanische Finanzbehörde Fed könnte dem Aktiensektor der größte Aufschwung noch bevorstehen. Gilt das auch für deutsche Aktien?

Erholung ja, Trendwende bei Small Caps aber noch nicht da?

Eine Erholung von Small Caps lässt sich nicht mehr leugnen, aber ist die Entwicklung auch nachhaltig und damit der Beginn einer Trendwende? Davon sind längst nicht alle Experten überzeugt. Zumindest im Euroraum hat die schon stattgefundene Zinssenkung noch keinen deutlichen Effekt auf die Performance der SDAX-Aktien im Vergleich zum DAX gehabt. Das könnte sich aber natürlich durch weitere Zinssenkungen noch ändern, die es kleinen Unternehmen ermöglichen, prinzipiell schneller zu wachsen und mit etwas Geduld höhere Gewinne zu erwirtschaften. Die Entwicklung könnte dann Aktien, die 2024 im SDAX eh schon überdurchschnittlich gut laufen, noch mehr helfen.

Das sind die drei Top-Performer-Aktien im SDAX

Seit Jahresbeginn stechen vor allem drei Nebenwerte aus dem SDAX ins Auge. Mit einem Plus von fast 40 Prozent landet der Gebrauchtwagenhändler Auto1 auf dem dritten Platz, danach folgt mit Kursgewinnen von fast 50 Prozent das Technologieunternehmen Hypoport und auf dem ersten Platz folgt mit etwas Abstand der Halbleiter-Hersteller Süss MicroTec. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn über 80 Prozent zulegen.

Durch den Tech- und KI-Boom könnten vor allem solche Wertpapiere, zu denen beispielsweise ebenso Elmos Semiconductor gehört, ihren Wert in den nächsten Monaten erhöhen. Die wirtschaftliche Entwicklung der Nebenwerte muss in Deutschland aber nicht genauso laufen wie in den USA. Auch das sollten Anleger im Blick behalten.

Lesen Sie auch: Buy the Dip! Warum sich JETZT eine exzellente Chance bieten könnte, Aktien zu kaufen

Oder: Megatrends mit massivem Potenzial – Jetzt auf diese drei ETFs setzen?