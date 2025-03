Siemens Energy und Rheinmetall sind dabei, aber nicht an der Spitze. Geht man nach der Performance der letzten 52 Wochen, hat eine deutsche Aktie sogar noch deutlich mehr zugelegt. Wir stellen die Gewinner vor.



Innerhalb eines Jahres kann sich viel verändern – auch an der Börse. Da verwundert es nicht, wenn unter den deutschen Aktien mit der besten Performance über 52 Wochen nicht nur die erwarteten DAX-Schwergewichte an der Spitze stehen. Ein eher kleinerer Wert liegt innerhalb des Zeitraums mit einem Plus von fast 600 Prozent sogar ganz weit vorne.



Überraschung neben Siemens Energy und Rheinmetall

Tatsächlich liegt der Rüstungskonzern Rheinmetall, der in den letzten Tagen durch die neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg und dank eines geplanten Finanzpaketes von Union und SPD an der Börse eine Super-Rallye startete, über ein Jahr betrachtet mit einem Plus von rund 177 Prozent sogar nur auf dem fünften Platz.

Auf dem zweiten Platz landet unterdessen der DAX-Highflyer Siemens Energy mit einem Jahresplus von über 300 Prozent. Zuletzt bekamen die Papiere wieder etwas Schwung, nachdem im geplanten Sondervermögen von Union und SPD auch die Rede von Investitionen in Energietechnik ist. Interessant sind aber vor allem die Aktie, die noch vor allen anderen steht.



Auto-Aktie trumpft groß auf

Auf dem ersten Platz landet mit der Auto1-Aktie ein Papier mit einem sagenhaften Kursplus von rund 594 Prozent über ein Jahr, die gerade in den letzten Wochen von sich reden machte. So änderte jüngst die Investmentbank Oddo BHF ihr Votum für Auto1 von "Neutral" auf "Outperform" und befeuerte damit die Nachfrage nach dem Titel. Mit einem Anstieg um aktuell 55 Prozent gehören sie 2025 bislang zu den absoluten MDAX-Favoriten, doch zuletzt sah es drei Tage lang mit Kursverlusten so aus, als ob das Interesse der Anleger auf dem erhöhten Niveau nachlässt.

Der Online-Gebrauchtwagenhändler sei stark fokussiert auf die Zufriedenheit der Kunden und ihre Bedürfnisse, schrieb Analyst Sinan Doganli in seiner Empfehlung. Gerade im Privatkundengeschäft gebe es eine steile Lernkurve. Doganli hob seine Schätzungen bis 2027 nach einem hervorragenden Quartal an - beim Bruttogewinn um bis zu 15 Prozent.



Enthält Material von dpa-AFX

Lesen Sie auch: Horrorzahlen bei beliebter MDAX-Aktie – Sollten Anleger jetzt die Reißleine ziehen?



Oder: Endlich der Turnaround für die Dividendenaktie? DHL Group-Aktie (Deutsche Post) im Aufwind