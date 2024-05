Diese Auto-Aktie hat am Mittwochmorgen an den Börsen für eine echte Überraschung gesorgt und ein neues Jahreshoch markiert. Das sollten Anleger jetzt wissen.

Zwischenzeitlich waren es 25 Prozent. So hoch war am Mittwoch die Aktie des Gebrauchtwagenhändlers Auto1 gestiegen. Damit setzte sich der Wert mit weitem Abstand an die Spitze des SADX und sprang über die Sechs-Euro-Marke auf ein Jahreshoch.

Nur im letzten November hatte der Titel zuletzt etwas höher gestanden. Der Grund für das Kursfeuerwerk sind dabei neue Zahlen des Unternehmens, die die Erwartungen von Experten übertrafen - und das nicht zu knapp.

Keine roten Zahlen mehr bei Auto1

Noch im Jahr 2023 hatte Auto1 operativ in den roten Zahlen gesteckt. In den ersten drei Monaten des Jahres 2024 verdiente der Konzern dagegen vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten jetzt 17 Millionen Euro. Demgegenüber stand vor einem Jahr noch ein Verlust von 25 Millionen Euro. Experten hatten erneut mit roten Zahlen gerechnet.

Auto1 konnte die Erwartungen beim Ergebnis und übrigens auch bei den abgesetzten Fahrzeugen übertreffen. Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan lobte die Profitabilität des Unternehmens.

Auto1 erhöht Jahresprognose

Im Zuge der Quartalszahlen erhöhte Auto1 auch seine Prognose für das Jahr 2024 und rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn (Ebitda) zwischen 20 Millionen und 40 Millionen Euro. Bisher stand nur das Erreichen der operativen Gewinnschwelle zur Debatte.

Diese überraschende Anhebung der Zahlen dürften der Aktie den letzten Kick gegeben haben. Anleger sollten aber bedenken, dass die Aktie mitunter starken Schwankungen unterliegt. Anfang des Jahres hatte beispielsweise ein Analystenkommentar von Morgan Stanley dem Wert ein zweistelliges Minus beschert. Perspektivisch könnte die Aktie aber jetzt auch noch steigen, denn zu den höheren Kursregionen aus dem letzten Jahr ist noch etwas Abstand.

Mit Material von dpa-AFX



