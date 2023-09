Banco Sabadell

Unternehmensprofil

Banco de Sabadell SA ist eine der größten spanischen Banken, die sich durch den Zusammenschluss der Banken Sabadell Atlántico und Sabadell Banca Privada gebildet hat. Zu den Marken, unter der die Bank auftritt zählen damit Sabadell Atlántico, Sabadell CAM, Sabadell Guipuzcoana, Sabadell Urquijo, Banco Herrero, Solbank und ActivoBank. Die Banco de Sabadell ist sowohl im Firmen- als auch Privatkundengeschäft aktiv. Das Kreditinstitut bietet seinen Kunden nicht nur eine große Bandbreite an Produkten, sondern agiert auch über unterschiedliche Kanäle. Die Divisionen reichen vom "Commercial Banking", "Corporate Banking and Global Businesses", "Markets and Private Banking" und "BS America", die von Miami in den USA aus agiert. Hinzu kommt der Bereich Bancassurance. Insgesamt bedient die Bank ihre Kunden über ihre Büros in Madrid, Barcelona, London, Paris und Miami.

Offizielle Webseite: www.grupbancsabadell.com