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Banco Sabadell

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WKN A0MRD4
ISIN ES0113860A34
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 5,38 5,22 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,53 1,49 1,78 1,83 1,33
    Gewinn/Aktie 0,33 0,31 0,32 0,32 0,23
    Dividende/Aktie 0,21 0,65 - 0,03 0,03
    Rendite (%) 6,27 19,61 - 1,60 2,70
    KGV 10,37 11,69 10,52 5,87 4,84
    KUV 2,95 3,34 3,43 1,61 1,03

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Banco de Sabadell SA ist eine der größten spanischen Bankengruppen. Die Aktivitäten sind regional gegliedert. In Spanien ist die Gruppe sowohl im Geschäfts- und Firmenkunden- als auch im Privatkundengeschäft aktiv. In Mexiko werden Bank- und Finanzdienstleistungen für Firmenkunden, Geschäftskunden und Privatkunden angeboten. Die in Großbritannien tätige Tochtergesellschaft TSB Banking Group Plc wird laut dem Beschluss der ao. Hauptversammlung vom August 2025 an die Banco Santander, S.A. verkauft und wurde daher im 2025er Abschluss als nicht fortzuführende Aktivität ausgewiesen.

    Offizielle Webseite: https://www.grupbancsabadell.com

    Aktionärsverteilung