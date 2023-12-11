Banco Sabadell

Unternehmensprofil

Die Banco de Sabadell SA ist eine der größten spanischen Bankengruppen. Die Aktivitäten sind regional gegliedert. In Spanien ist die Gruppe sowohl im Geschäfts- und Firmenkunden- als auch im Privatkundengeschäft aktiv. In Mexiko werden Bank- und Finanzdienstleistungen für Firmenkunden, Geschäftskunden und Privatkunden angeboten. Die in Großbritannien tätige Tochtergesellschaft TSB Banking Group Plc wird laut dem Beschluss der ao. Hauptversammlung vom August 2025 an die Banco Santander, S.A. verkauft und wurde daher im 2025er Abschluss als nicht fortzuführende Aktivität ausgewiesen.

Offizielle Webseite: https://www.grupbancsabadell.com