Unternehmensprofil

Banco Santander SA repräsentiert die größte Bankengruppe Spaniens und zählt zu den führenden Finanzinstituten weltweit. Die Gruppe gliedert ihr Geschäft regional in die Märkte "Continental Europe", "United Kingdom", "United States" und "Latin America". Auf der zweiten Ebene unterteilt Santander in das Kerngeschäft "Retail Banking", "Global Wholesale Banking" (weltweites Großkundengeschäft), "Asset Management and Insurance" (Vermögensverwaltung und Versicherungen). Zu den zehn Hauptmärkten zählen neben Spanien Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Signifikante Marktanteile hält Banco Santander außerdem in Uruguay und Puerto Rico. Konsumentenkredite werden auch in anderen europäischen Ländern angeboten, in China wird eine Präsenz unterhalten.

Offizielle Webseite: www.santander.com