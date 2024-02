Unternehmensprofil

Die Bank of East Asia, Limited (BEA) ist spezialisiert auf umfassendes Firmenkundengeschäft, Privatkunden, Vermögensverwaltung und Wertpapierdienstleistungen für seine Kunden in Hongkong, China und anderen wichtigen Märkten auf der ganzen Welt. Mit 89 Filialen, 57 Supreme Gold Zentren und 9 i-Finanzzentren in der ganzen Stadt wird BEA als größte unabhängige lokale Bank in Hongkong gesehen Mit mehr als 130 Verkaufsstellen in China, Macau und Taiwan betreibt BEA darüber hinaus eines der größten Netzwerke aller ausländischen Banken, Im Ausland hat BEA eine Präsenz in Südost-Asien, Großbritannien und den Vereinigten Staaten etabliert. Weltweit, einschließlich Hongkong und Chinas, betreibt BEA mehr als 240 Verkaufsstellen.

Offizielle Webseite: www.hkbea.com