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Bank of Ireland Group Plc

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WKN A2DR6L
ISIN IE00BD1RP616
Börse -
Stand -
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    Aktuelle Nachrichten zu Bank of Ireland Group Plc

    Pfeil rechts Weitere Nachrichten zu Bank of Ireland Group Plc

    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 4,60 4,34 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 1,65 1,52 1,20 1,53 1,60
    Gewinn/Aktie 1,78 1,57 1,15 1,42 1,40
    Dividende/Aktie 0,93 0,80 0,70 0,63 0,60
    Rendite (%) 5,10 4,31 4,27 7,15 7,30
    KGV 9,95 11,78 14,26 6,21 5,87
    KUV 3,57 3,98 3,94 2,00 1,95

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Bank of Ireland ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsgruppe, die im Jahr 1783 von der Royal Charter gegründet wurde. Sie fungiert als traditionelle, kontaktorientierte Einzelhandels- und Geschäftsbank mit einer konservativen Unternehmensphilosophie. In Irland war die Bank die Nummer 1 für Unternehmen. In Großbritannien ist die Bank of Ireland durch die Partnerschaften mit der Post und der Automobile Association einer der führenden Anbieter im Privatkundengeschäft. Außerdem hat die Bank eine starke Position in Großbritanniens Finanzierungsgeschäft bei Motor- und Agrar-Assets. Darüber hinaus ist sie sowohl im Corporate and Treasury-Geschäft als auch in der internationalen Akquisitionsfinanzierung tätig.

    Offizielle Webseite: https://www.bankofireland.com

    Aktionärsverteilung