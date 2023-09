Unternehmensprofil

The Bank of New York Mellon Corp. ist einer der führenden Finanzdienstleister in den USA. Die Services der Bank richten sich sowohl an Institutionen und Großunternehmen als auch an Privatkunden. Das operative Geschäft untergliedert sich in die beiden operativen Segmente " Investment and Wealth Management" (Asset Management und Wealth Management) und "Investment Services" (Asset Servicing, Issuer Services, Clearing Services und Cash Management). Das "Other segment" umfasst das Leasingportfolio, Corporate-Treasury-Aktivitäten (einschließlich Wertpapierportfolio), Derivate und andere Handelsaktivitäten, Unternehmens- und bankeigene Lebensversicherungen und Investitionen in erneuerbare Energien. Die Wurzel der Bank reichen zurück ins Jahr 1784 und sind eng mit der Geschichte der USA verbunden. Der heutige Bankenkonzern ist 2007 durch die Fusion der Mellon Financial Corporation mit The Bank of New York Company Inc. entstanden.

Offizielle Webseite: www.bankofny.com