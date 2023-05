Wissen die etwas, das wir nicht wissen? Bei dieser Bank-Aktie haben nun sowohl Warren Buffett als auch Michael Burry zugeschlagen. Wir verraten, um welche Aktie es sich handelt

Viermal im Jahr müssen institutionelle Fonds mit einem Anlagevermögen von über 100 Millionen Dollar der amerikanischen Börsenaufsicht offenlegen, auf welche Aktien sie aktuell setzen. Und viermal im Jahr richten sich auch die Augen der Privatanleger gespannt auf diese Offenlegung. Denn so können sie erfahren, auf welche Unternehmen es Börsenlegenden wie Warren Buffett oder der legendäre Big Short Mann Michael Burry aktuell abgesehen haben.

So wurde jüngst auch wieder bekannt, wie sich die beiden Investoren – Buffett mit Berkshire Hathaway und Burry mit Scion Asset Management – im ersten Quartal des Jahres 2023 aufgestellt haben. Besonders spannend: Es gibt eine Aktie, bei der beide Investoren zugeschlagen haben.

Auf diese Bank-Aktie haben es jetzt sowohl Warren Buffett als auch Michael Burry abgesehen

Dabei handelt es sich um den Kreditkartenanbieter Capital One. Buffett investierte fast eine Milliarde Dollar, die Aktie nimmt nun 0,29 Prozent in seinem Portfolio ein. Burry investierte „nur“ knapp über sieben Millionen Dollar, dafür nimmt sie in seinem deutlich kleineren Portfolio nun die sechstgrößte Position ein. Capital One bezeichnet sich selbst als den drittgrößten Anbieter von Visa- und Mastercard-Kreditkarten in den USA. Die Investition der beiden Herren signalisiert: Sie scheinen mit der Branche für Kreditkarten zufrieden zu sein und der Verbraucherlaune der Menschen. Und das trotz der derzeitigen Unruhen im regionalen Banken-Sektor.

Der scheint Buffett nicht ganz in Ruhe zu lassen: Im ersten Quartal trennte er sich nämlich gänzlich von der US Bancorp sowie der Bank of New York Mellon. Auch Chiphersteller TSMC musste dran glauben. Bei der Jahreshauptversammlung Anfang Mai äußerte er sich noch sehr skeptisch: "Sie wissen gar nicht, was mit der Klebrigkeit der Einlagen passiert ist ... und das ändert alles", so Buffett. "Man kann in wenigen Sekunden einen Run haben." Die Aktien von Capital One legten im Zuge der Offenlegung direkt zu.

