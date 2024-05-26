Bath & Body Works Inc.
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WKN A3CWHH
ISIN US0708301041
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Bath & Body Works Inc.
Kennzahlen (in USD)
|2028e
|2027e
|2026
|2025
|2024
|Umsatz (Mrd)
|7,23
|7,09
|7,29
|7,31
|7,43
|Nettogewinn (Mrd)
|0,57
|0,54
|0,65
|0,80
|0,88
|Gewinn/Aktie
|2,91
|2,90
|3,12
|3,62
|3,86
|Dividende/Aktie
|0,86
|0,81
|0,80
|0,80
|0,80
|Rendite (%)
|4,28
|4,04
|3,67
|2,13
|1,84
|KGV
|7,03
|7,60
|6,99
|10,39
|11,26
|KUV
|0,55
|0,57
|0,65
|1,11
|1,32
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Limited Brands Inc. ist eine US-amerikanische Bekleidungsfirma. Das Unternehmen verkauft Damen- und Herrenbekleidung, Unterwäsche, Kosmetika und Accessoires unter verschiedenen Markennamen in eigenen Läden sowie über Katalog und das Internet. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente Victoria's Secret, Bath & Body und Bekleidung. Zu den vertriebenen Einzelhandelsmarken zählen Victoria´s Secret, Bath & Body Works, C.O. Bigelow, the white barn candle und Henri Bendel. Im Januar 2007 wurde die Marke La Senza dazugekauft. Limited Brands Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet.
Offizielle Webseite: https://www.bbwinc.com/investors