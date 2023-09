Bath & Body Works Inc.

Unternehmensprofil

Limited Brands Inc. ist eine US-amerikanische Bekleidungsfirma. Das Unternehmen verkauft Damen- und Herrenbekleidung, Unterwäsche, Kosmetika und Accessoires unter verschiedenen Markennamen in eigenen Läden sowie über Katalog und das Internet. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente Victoria's Secret, Bath & Body und Bekleidung. Zu den vertriebenen Einzelhandelsmarken zählen Victoria´s Secret, Bath & Body Works, C.O. Bigelow, the white barn candle und Henri Bendel. Im Januar 2007 wurde die Marke La Senza dazugekauft. Limited Brands Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet.

Offizielle Webseite: www.lb.com