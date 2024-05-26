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Bath & Body Works Inc.

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WKN A3CWHH
ISIN US0708301041
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mrd) 7,23 7,09 7,29 7,31 7,43
    Nettogewinn (Mrd) 0,57 0,54 0,65 0,80 0,88
    Gewinn/Aktie 2,91 2,90 3,12 3,62 3,86
    Dividende/Aktie 0,86 0,81 0,80 0,80 0,80
    Rendite (%) 4,28 4,04 3,67 2,13 1,84
    KGV 7,03 7,60 6,99 10,39 11,26
    KUV 0,55 0,57 0,65 1,11 1,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Limited Brands Inc. ist eine US-amerikanische Bekleidungsfirma. Das Unternehmen verkauft Damen- und Herrenbekleidung, Unterwäsche, Kosmetika und Accessoires unter verschiedenen Markennamen in eigenen Läden sowie über Katalog und das Internet. Das operative Geschäft untergliedert sich in die drei Segmente Victoria's Secret, Bath & Body und Bekleidung. Zu den vertriebenen Einzelhandelsmarken zählen Victoria´s Secret, Bath & Body Works, C.O. Bigelow, the white barn candle und Henri Bendel. Im Januar 2007 wurde die Marke La Senza dazugekauft. Limited Brands Inc. wurde im Jahr 1963 gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.bbwinc.com/investors

    Aktionärsverteilung