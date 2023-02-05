Baxter International
Aktuelle Nachrichten zu Baxter International
dpa-AFX News zu Baxter International
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|11,86
|11,62
|11,24
|10,64
|14,81
|Nettogewinn (Mrd)
|1,05
|1,06
|-0,96
|-0,64
|2,66
|Gewinn/Aktie
|0,91
|0,78
|-1,87
|-1,27
|5,25
|Dividende/Aktie
|0,04
|0,04
|0,52
|1,04
|1,16
|Rendite (%)
|0,15
|0,15
|2,72
|3,57
|3,00
|KGV
|13,06
|13,39
|-
|-
|7,36
|KUV
|1,14
|1,19
|0,87
|1,40
|1,32
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Baxter International Inc. ist ein weltweit agierender Gesundheitskonzern, der Produkte und Leistungen zur Behandlung von Hämophilie, Immun-, Infektions- und Nierenkrankheiten, Traumata und andere chronische oder akute Krankheiten entwickelt, produziert und vertreibt. Dazu zählen Dialysetherapien, sterile intravenöse Lösungen, Infusionssysteme und -geräte, parenterale Ernährungstherapien, Inhalationsanästhetika, generische injizierbare Pharmazeutika sowie chirurgische Gefäßklemmen und Versiegelungsprodukte. Baxter legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung. Zu den Innovationen des Konzerns gehört u.a. die erste tragbare Dialyse-Maschine. Die Segmentberichterstattung gliedert sich in die Regionen "Americas" (Nord- und Südamerika), "EMEA" (Europa, der Mittlere Osten und Afrika) und "APAC" (Asien-Pazifik). Baxter International wurde 1931 in den USA gegründet.
Offizielle Webseite: https://www.baxter.com