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+++ attraktive Chance für Anleger +++ Dieser Nutzfahrzeugkonzern überzeugt +++

Baxter International

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WKN 853815
ISIN US0718131099
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 11,86 11,62 11,24 10,64 14,81
    Nettogewinn (Mrd) 1,05 1,06 -0,96 -0,64 2,66
    Gewinn/Aktie 0,91 0,78 -1,87 -1,27 5,25
    Dividende/Aktie 0,04 0,04 0,52 1,04 1,16
    Rendite (%) 0,15 0,15 2,72 3,57 3,00
    KGV 13,06 13,39 - - 7,36
    KUV 1,14 1,19 0,87 1,40 1,32

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Baxter International Inc. ist ein weltweit agierender Gesundheitskonzern, der Produkte und Leistungen zur Behandlung von Hämophilie, Immun-, Infektions- und Nierenkrankheiten, Traumata und andere chronische oder akute Krankheiten entwickelt, produziert und vertreibt. Dazu zählen Dialysetherapien, sterile intravenöse Lösungen, Infusionssysteme und -geräte, parenterale Ernährungstherapien, Inhalationsanästhetika, generische injizierbare Pharmazeutika sowie chirurgische Gefäßklemmen und Versiegelungsprodukte. Baxter legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung. Zu den Innovationen des Konzerns gehört u.a. die erste tragbare Dialyse-Maschine. Die Segmentberichterstattung gliedert sich in die Regionen "Americas" (Nord- und Südamerika), "EMEA" (Europa, der Mittlere Osten und Afrika) und "APAC" (Asien-Pazifik). Baxter International wurde 1931 in den USA gegründet.

    Offizielle Webseite: https://www.baxter.com

    Aktionärsverteilung