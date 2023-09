Unternehmensprofil

Baxter International Inc. ist ein weltweit agierender Gesundheitskonzern, der Produkte und Leistungen zur Behandlung von Hämophilie, Immun-, Infektions- und Nierenkrankheiten, Traumata und andere chronische oder akute Krankheiten entwickelt, produziert und vertreibt. Dazu zählen Dialysetherapien, sterile intravenöse Lösungen, Infusionssysteme und -geräte, parenterale Ernährungstherapien, Inhalationsanästhetika, generische injizierbare Pharmazeutika sowie chirurgische Gefäßklemmen und Versiegelungsprodukte. Baxter legt großen Wert auf Forschung und Entwicklung. Zu den Innovationen des Konzerns gehört u.a. die erste tragbare Dialyse-Maschine. Die Segmentberichterstattung gliedert sich in die Regionen "Americas" (Nord- und Südamerika), "EMEA" (Europa, der Mittlere Osten und Afrika) und "APAC" (Asien-Pazifik). Baxter International wurde 1931 in den USA gegründet.

Offizielle Webseite: www.baxter.com