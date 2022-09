Burggraben-Aktien zählen zu den beliebtesten Wertpapieren der Welt. Denn sie haben ein so gutes Geschäftsmodell, dass sie immer gutes Geld verdienen. Nun gibt es eine Auswertung zu den besten Burggraben Aktien der Welt von Morningstar. Auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway schaffte es auf die Liste.

Zuerst durchsuchten die Experten des Analysehauses Morningstar die Datenbank nach Aktien mit einem beta von 0,8 auf Einjahres- und Dreijahressicht. Beta ist hier eine Kennzahl für die Volatilität einer Aktie. Bei einem Wert von 1 schwankt die Aktie genauso stark wie der Markt. Liegt der Wert über 1 schwankt die Aktie mehr, bei einem Wert unter 1 gilt eine Aktie als etwas sicherer.

In einem nächsten Schritt sortierten die Analysten alle Aktien aus, die ihrer Meinung nach überbewertet erscheinen. Schließlich wählte Morningstar für die Liste nur solche unterbewerten Aktien aus, die 5 von 5 Sterne erhalten hatten. Im letzten Schritt mussten alle Aktien weichen, die laut Morningstar keinen Burggraben aufweisen. Aktien mit Burggraben haben einen solchen technologischen Vorsprung, eine marktbeherrschende Stellung oder ein anderen Merkmal, sodass die Konkurrenz ihnen nicht das Wasser reichen kann. Also blieben am Ende folgende sechs Aktien übrig:

6 Burggraben Aktien für Ihr Depot

1. Grifols: Spanischen Pharmazieunternehmen mit einem Discount von 57 Prozent auf den Fair Value laut Morningstar

2.HSBC Holdings: Britische Bank mit einem Discount von 46 Prozent auf den Fair Value laut Morningstar

3. Baxter International: Ein Arzneimittelhersteller mit einem Discount von 35 Prozent Prozent auf den Fair Value laut Morningstar

4. Verizon Communications: Ein Telekommunikations-Unternehmen aus den USA mit einem Discount von 33 Prozent Prozent auf den Fair Value laut Morningstar

5.Roche: Ein Schweizer-Pharma Unternehmen mit einem Discount von 28 Prozent Prozent auf den Fair Value laut Morningstar

6. Berkshire Hathaway: Das Unternehmen von Warren Buffett hat laut Morningstar einen Discount auf den Fair Value von 25 Prozent.

Berkshire Hathaway und Co: Darum sind Burggraben-Aktien so beliebt

Bereits vergangene Woche hatte BÖRSE ONLINE über die Kurschancen der Warren Buffett Aktie Berkshire Hathaway berichtet. Nun bestätigt auch Morningstar, dass sich das Papier für Anleger lohnen kann.

Insgesamt erfreuen sich Burggraben-Aktien großer Beliebtheit, weil sie oft im Kurs weniger schwanken, regelmäßige Erträge liefern und nicht so einfach vom Markt verdrängt werden können. Deswegen setzen viele Anleger auch auf den VanEck Morningstar US Sustainable Wide Moat UCITS ETF. Denn dieser bildet die US-Aktien mit Burggraben ab. Zwar ist der Index auf Sicht einen Jahres ganz leicht schlechter als der MSCI World. Doch mit einem Minus von 6,5 Prozent sind die Burggraben-Aktien immer noch besser als viele Indizes. Und auf Sicht von fünf Jahren performten die Wide-Moat-Aktien sogar besser.

Wer übrigens nicht nur auf US-Aktien mit Burggraben setzen möchte, der kann sich den BÖRSE ONLINE Stabile Werte Index genauer ansehen. Denn in diesem Index mit der WKN: DA0ABL befinden sich neben Gold und 17 weiteren Aktien auch Berkshire Hathaway.