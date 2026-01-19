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BBVA

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WKN 875773
ISIN ES0113211835
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 44,25 42,54 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 12,25 11,49 11,13 10,58 8,42
    Gewinn/Aktie 2,24 2,04 1,76 1,68 1,34
    Dividende/Aktie 1,12 1,04 0,92 0,70 0,39
    Rendite (%) 4,61 4,26 4,59 7,41 4,74
    KGV 10,80 11,83 11,39 5,63 6,14
    KUV 2,97 3,05 3,12 1,53 1,63

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) SA ist eine weltweit agierende spanische Finanzgruppe, die in Spanien und in Lateinamerika ein dichtes Zweigstellennetz unterhält und die in den Bereichen "Retail Banking", "Wholesale Banking & Asset Management" (WB&AM) und "Private Banking" agiert. Hinzu kommen Aktivitäten in den Bereichen Versicherung, Immobilien und Leasing. Das operative Geschäft der Bankengruppe teilt sich in die fünf Business Areas "Spain", "Eurasia", "Mexico", "South America" und "United States". Hinzu kommen "Corporate Activities" (Konzernaktivitäten) und "Real Estate". Generell steht das Geschäft in Mexiko und Kolumbien wie auch im übrigen Lateinamerika im Fokus der Wachstumsstrategie. Die Gruppe war Ende 2017 mit 8.271 Zweigstellen in mehr als 30 Ländern aktiv.

    Offizielle Webseite: https://www.bbva.com

    Aktionärsverteilung