Unternehmensprofil

Die Proximus-Gruppe (ehemals Belgacom) ist ein international agierendes Telekommunikationsunternehmen. In Belgien ist das Unternehmen der führende Anbieter von Telefonie, Internet, Fernsehen und Netzwerk-basierten ICT-Diensten. Am 15. April 2015 hat die außerordentliche Generalversammlung der Gesellschaft beschlossen, den Namen des Unternehmens von Belgacom S.A. zu PROXIMUS S.A. zu ändern. 1994 war Belgacom Mobile der erste Betreiber, der in BelgienMobilfunkdienste auf Basis der GSM-Technologie unter der Marke Proximus anbot.

Offizielle Webseite: www.proximus.com