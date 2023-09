Unternehmensprofil

Die BELIMO Holding AG ist Obergesellschaft einer Firmengruppe, die elektrische Stellantriebe für Luftklappen und Armaturen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) entwickelt, produziert und vertreibt. In dieser Marktnische sieht sich die Gruppe als weltweit führend. Die Produkte erhöhen den Komfort und die Wirtschaftlichkeit der HLK-Anwendungen. Das Unternehmen berichtet in den Regionen "Amerika", "Asien/Pazifik" und "Europa". Diese decken jeweils die Distribution und den Verkauf der Produkte in der entsprechenden Region ab. Im Segment "Shared Services" sind Entwicklungstätigkeiten, die Produktion, das Customizing sowie die Bereiche Finanzen und Administration angesiedelt.

Offizielle Webseite: www.belimo.com