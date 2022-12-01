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bet-at-home

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WKN A0DNAY
ISIN DE000A0DNAY5
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in EUR)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mio) 57,20 52,10 37,90 43,17 39,10
    Nettogewinn (Mio) 4,20 3,10 2,27 -4,45 -1,51
    Gewinn/Aktie 0,60 0,44 0,32 -0,63 -0,21
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV 5,10 6,95 6,88 - -
    KUV 0,37 0,41 0,41 0,40 0,54

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die bet-at-home.com AG zählt sich zu den führenden Anbietern von Online-Sportwetten und -Glücksspiel im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen ist berechtigt, in Deutschland sowie einigen EU-Ländern zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos anzubieten. Das Sportwettenangebot umfasst mehr als 75 Sportarten und über 120.000 Events pro Monat. Das Glücksspiel-Portfolio beinhaltet mehr als 11.500 Spiele von über 140 Spieleanbietern. Dieses Angebot wird von mehr als 5,7 Millionen registrierten Kunden genutzt. Die Wett- und Gamingeinsätze beliefen sich 2023 auf 353,6 Mill. Euro. Dem standen Auszahlungen für Gewinne in Höhe von 311,3 Mill. Euro gegenüber. Einschließlich Gebühren, Abgaben und Steuern lagen die Netto-Wett- und Gamingerträge bei 36,1 Mill. Euro. 2022 waren die Online-Gaming Aktivitäten in Österreich als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen und die dazugehörige bet-at-home.com Entertainment Ltd., Malta (i.L.) entkonsolidiert worden.

    Offizielle Webseite: https://www.bet-at-home.ag

    Aktionärsverteilung