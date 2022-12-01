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dpa-AFX News zu bet-at-home
EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: Jahresergebnis des Geschäftsjahres 2024 / Prognose für das Geschäftsjahr 2025 (deutsch)
EQS-Adhoc: bet-at-home.com AG: Urteils des Schweizer Bundesgericht zur Umsatzsteuerpflicht von Sportwetten ist rechtskräftig (deutsch)
EQS-News: bet-at-home.com AG: Konzern-Geschäftszahlen in den ersten drei Quartalen 2024 (deutsch)
Kennzahlen (in EUR)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mio)
|57,20
|52,10
|37,90
|43,17
|39,10
|Nettogewinn (Mio)
|4,20
|3,10
|2,27
|-4,45
|-1,51
|Gewinn/Aktie
|0,60
|0,44
|0,32
|-0,63
|-0,21
|Dividende/Aktie
|-
|-
|-
|-
|-
|Rendite (%)
|-
|-
|-
|-
|-
|KGV
|5,10
|6,95
|6,88
|-
|-
|KUV
|0,37
|0,41
|0,41
|0,40
|0,54
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
Die bet-at-home.com AG zählt sich zu den führenden Anbietern von Online-Sportwetten und -Glücksspiel im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen ist berechtigt, in Deutschland sowie einigen EU-Ländern zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos anzubieten. Das Sportwettenangebot umfasst mehr als 75 Sportarten und über 120.000 Events pro Monat. Das Glücksspiel-Portfolio beinhaltet mehr als 11.500 Spiele von über 140 Spieleanbietern. Dieses Angebot wird von mehr als 5,7 Millionen registrierten Kunden genutzt. Die Wett- und Gamingeinsätze beliefen sich 2023 auf 353,6 Mill. Euro. Dem standen Auszahlungen für Gewinne in Höhe von 311,3 Mill. Euro gegenüber. Einschließlich Gebühren, Abgaben und Steuern lagen die Netto-Wett- und Gamingerträge bei 36,1 Mill. Euro. 2022 waren die Online-Gaming Aktivitäten in Österreich als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen und die dazugehörige bet-at-home.com Entertainment Ltd., Malta (i.L.) entkonsolidiert worden.
Offizielle Webseite: https://www.bet-at-home.ag