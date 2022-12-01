Unternehmensprofil

Die bet-at-home.com AG zählt sich zu den führenden Anbietern von Online-Sportwetten und -Glücksspiel im deutschsprachigen Raum. Das Unternehmen ist berechtigt, in Deutschland sowie einigen EU-Ländern zur Veranstaltung und zum Vertrieb von Online-Sportwetten und Online-Casinos anzubieten. Das Sportwettenangebot umfasst mehr als 75 Sportarten und über 120.000 Events pro Monat. Das Glücksspiel-Portfolio beinhaltet mehr als 11.500 Spiele von über 140 Spieleanbietern. Dieses Angebot wird von mehr als 5,7 Millionen registrierten Kunden genutzt. Die Wett- und Gamingeinsätze beliefen sich 2023 auf 353,6 Mill. Euro. Dem standen Auszahlungen für Gewinne in Höhe von 311,3 Mill. Euro gegenüber. Einschließlich Gebühren, Abgaben und Steuern lagen die Netto-Wett- und Gamingerträge bei 36,1 Mill. Euro. 2022 waren die Online-Gaming Aktivitäten in Österreich als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen und die dazugehörige bet-at-home.com Entertainment Ltd., Malta (i.L.) entkonsolidiert worden.

Offizielle Webseite: https://www.bet-at-home.ag