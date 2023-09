Unternehmensprofil

bet-at-home.com AG wurde 1999 in Wels/Österreich gegründet und bietet seit ihrem Bestehen in mittlerweile über 70 Ländern Glücksspiele, Sport- und Gesellschaftswetten in 22 verschiedenen Sprachen im Internet an. Die 5,05 Mill. registrierten Kunden (Stand 2018) des Online-Game-Hauses kommen dabei vorwiegend aus Europa. Die Produktpalette wurde durch Hunde- und Pferdewetten, ein Online-Casino und Online-Poker erweitert. Im Online-Casino können neben den klassischen Tischspielen eine Vielzahl an Kartenspielen und Video Poker gespielt werden. Die operative Tätigkeit erfolgt über ein mehrstufiges Firmengeflecht und ist in die beiden Segmente 'Sportwetten' und 'Online Gaming' gegliedert. Über die Tochtergesellschaft BET-AT-HOME.COM GMBH, die vor allem für den Technologietransfer im Konzern zuständig ist, kontrolliert der Konzern über die vollkonsolidierte maltesische Holding die operativen Tochtergesellschaften. Der Konzern selbst gehört seit 2009 zur französischen Betclic Everest Group.

Offizielle Webseite: www.bet-at-home.ag