Unternehmensprofil

Die Biogen Inc. ist ein Bio-Pharma-Unternehmen, das sich hauptsächlich auf die Erforschung, Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Therapien für Menschen mit schweren neurologischen und neurodegenerativen Erkrankungen sowie verwandten therapeutischen Randgebieten konzentriert. Dazu gehören Multiple Sklerose und die Neuroimmunologie, Alzheimer und Demenz, neuromuskuläre Erkrankungen wie spinale Muskelatrophie und Amyotrophe Lateralsklerose, Bewegungsstörungen wie Parkinson, die Augenheilkunde und die Neuropsychiatrie. Des Weiteren ist das Unternehmen mit Therapien in den Wachstumsbereichen Immunologie, akute Neurologie und neuropathischer Schmerz befasst. Darüber hinaus werden Biosimilars von modernen Biologika vermarktet. Bekannte Produkte sind die Medikamente AVONEX und TYSABRI gegen Multiple Sklerose sowie RITUXAN gegen bösartige Lymphknotenvergrößerungen. Das Unternehmen in seiner heutigen Form entstand durch die Fusion von Biogen mit IDEC Pharmaceuticals im November 2003.

Offizielle Webseite: www.biogen.com