Unternehmensprofil

Boeing Co. ist eigenen Angaben nach der weltweit größte Hersteller von kommerziellen und militärischen Flugzeugen. Außerdem entwirft und produziert Boeing Drehflügler, elektronische und verteidigungstechnische Systeme, Raketen, Startrampen, Satelliten wie auch Informations- und Kommunikationssystemen. Boeing unterstützt zudem die Betreiber von militärischen Luftflotten wie auch kommerzielle Fluggesellschaften mit ergänzenden Dienstleistungen. Unterteilt ist das Geschäft in das zivile Segment "Commercial Airplanes" und in das militärische Segment "Defense, Space & Security". Sie werden ergänzt von den beiden Bereichen "Capital Corporation" und "Shared Services Group". Die Konzernhistorie reicht bis zu den Anfängen der Luftfahrt zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Bis 2011 war Boeing als Betreiber des Space Shuttle und der International Space Station (ISS) für die NASA tätig.

Offizielle Webseite: www.boeing.com