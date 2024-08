Unternehmensprofil

Bunzl ist ein global führender Anbieter von Spezialprodukten für diverse Industriezweige. Von Verpackungen über Spezialkleidung, Hotelaccessoires bis hin zu Portionsverpackungen für Gastronomiebetriebe gibt es eine riesige Produktpalette. Die Geschäftstätigkeit ist in die Bereiche Grocery, Foodservice, Cleaning & Hygiene, Safety, Non-food Retail, Healthcare und Other gegliedert. Dabei tritt der Konzern in 30 Ländern auf vier Kontinenten zum Wettbewerb an, hauptsächlich in Europa und Nordamerika, aber auch in Südamerika und Australasien wird Umsatz erwirtschaftet.

Offizielle Webseite: www.bunzl.com