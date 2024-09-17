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C3.ai Inc

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WKN A2QJVE
ISIN US12468P1049
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2028e 2027e 2026 2025 2024
    Umsatz (Mio) 246,83 224,31 250,27 389,06 310,58
    Nettogewinn (Mio) -71,93 -119,07 -470,37 -288,70 -279,70
    Gewinn/Aktie -1,84 -2,10 -3,35 -2,24 -2,34
    Dividende/Aktie - - - - -
    Rendite (%) - - - - -
    KGV - - - - -
    KUV 5,94 6,19 4,36 6,99 8,72

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende