Jetzt schon auf eine Aktie setzen, die bereits in wenigen Jahren sogar erfolgreicher sein könnte als Börsen-Star Nvidia? Eine künstliche Intelligenz will sie gefunden haben.

Stellen Sie sich nur vor: Sie hätten schon vor zehn Jahren auf die Nvidia-Aktie gesetzt. Auf Amazon. Auf Apple. Man mag sich gar nicht ausmalen, wie viel Rendite man damit wohl gemacht hätte.

Allerdings kann einem dieses Gedankenexperiment schnell Kopfzerbrechen bereiten. Denn die Vergangenheit kann man nun mal nicht beeinflussen – die Zukunft aber sehr wohl. Wie genial wäre es, schon jetzt die Aktie zu kennen, die in wenigen Jahren sogar noch erfolgreicher performen könnte als die legendäre Nvidia-Aktie?

Noch vor wenigen Jahren hätte wohl kaum jemand geglaubt, dass ausgerechnet das Chip-Unternehmen, das bis dato vor allem in der Gaming-Branche bekannt war, einmal einen so prominenten Status erreicht. Wie also kann man die Nvidias der Zukunft finden, um sich nicht nochmal eine solche Chance entgehen zu lassen?

Laut KI: Diese Aktie wird bis 2030 erfolgreicher sein als die von Nvidia – hätten Sie es geahnt?

Um das herauszufinden, gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine besonders vielversprechende davon: eine Künstliche Intelligenz (KI) zu befragen. Denn diese verfügen in der Regel über eine riesige Datenbasis und können bei ihren Entscheidungen daher eine Vielzahl an unterschiedlichsten Informationen miteinbeziehen.

Hierfür wandten wir uns an eine der wohl berühmtesten der Welt: den Chatbot ChatGPT. Wir verwendeten dafür die Premium-Version GPT4o. Die Antworten haben wir aufgrund der Übersichtlichkeit teils gekürzt.

Welche noch nicht so ganz bekannte KI-Aktie hat das Zeug, bis 2030 wertvoller als Nvidia zu sein?

ChatGPT: Dafür müsste man sich auf Unternehmen konzentrieren, die noch nicht so stark im Rampenlicht stehen, aber über innovative Technologien, starke Forschung und Entwicklung oder einzigartige Marktpositionen im Bereich KI verfügen. Diese Unternehmen könnten derzeit kleiner sein, aber mit der richtigen Strategie und technologischen Durchbrüchen könnten sie erheblich wachsen. Hier sind einige KI-Aktien, die das Potenzial haben könnten, in den kommenden Jahren bedeutend an Wert zu gewinnen:

1. UiPath

UiPath ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Robotic Process Automation (RPA), einer Technologie, die Unternehmen hilft, wiederholbare und manuelle Aufgaben durch Software-Roboter zu automatisieren. UiPath verwendet zunehmend KI, um seine Automatisierungsplattform zu erweitern und komplexere Prozesse zu automatisieren. Wenn das Unternehmen seine KI-Fähigkeiten weiter ausbaut und sich als unverzichtbare Lösung für Unternehmen weltweit etabliert, könnte es erheblich wachsen.

2. C3.ai

C3.ai bietet eine KI-Softwareplattform, die Unternehmen dabei hilft, KI-basierte Anwendungen zu entwickeln und zu betreiben. Das Unternehmen arbeitet mit Branchenführern wie Microsoft und Google Cloud zusammen und konzentriert sich auf die Bereitstellung skalierbarer KI-Lösungen für große Unternehmen. Wenn C3.ai seine Technologie weiterentwickelt und in mehreren Branchen Fuß fasst, könnte es stark wachsen und an Marktwert gewinnen.

3. Palantir Technologies

Palantir bietet Softwarelösungen für Datenintegration und -analyse an, die stark auf maschinellem Lernen und KI basieren. Das Unternehmen ist bekannt für seine Verträge mit Regierungsbehörden, hat aber auch sein Engagement im kommerziellen Bereich erweitert. Wenn Palantir seine Technologie für die Analyse großer Datenmengen weiter verbessert und seine Kundenbasis vergrößert, könnte es erheblich an Wert gewinnen.

4. Veritone Inc.

Veritone bietet eine KI-Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, KI-basierte Anwendungen in verschiedenen Branchen zu implementieren, darunter Medien, Werbung und Recht. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren sein Portfolio erweitert und setzt auf eine Plattformstrategie, um verschiedene KI-Modelle und Algorithmen zu integrieren. Wenn Veritone weiterhin erfolgreich in verschiedenen Branchen Fuß fasst, könnte es erheblich an Wert gewinnen.

5. BrainChip Holdings Ltd.

BrainChip ist ein aufstrebendes Unternehmen im Bereich neuromorpher KI-Hardware, das Chips entwickelt, die ähnlich wie das menschliche Gehirn arbeiten und extrem energieeffizient sind. Solche Chips könnten in Zukunft in vielen Anwendungen, von Edge-Computing bis zu autonomen Fahrzeugen, eingesetzt werden. Wenn neuromorphe Hardware zunehmend akzeptiert wird und BrainChip eine führende Position einnimmt, könnte das Unternehmen erheblich wachsen.

6. Lemonade

Lemonade nutzt KI, um Versicherungsdienstleistungen anzubieten und zu verwalten. Das Unternehmen verwendet maschinelles Lernen und Chatbots, um den Prozess der Schadensabwicklung zu automatisieren und Kunden besser zu bedienen. Wenn das Unternehmen seinen Marktanteil im Versicherungsbereich ausbaut und seine KI-Modelle weiter verfeinert, könnte es signifikant wachsen.

Und wenn du dich hypothetisch für eine davon entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch eine Wahl treffen müsste, würde ich mich wahrscheinlich für C3.ai entscheiden.

Warum C3.ai?

1. Starke Position im aufstrebenden KI-Softwaremarkt: C3.ai hat sich auf KI-basierte Unternehmenssoftware spezialisiert und bietet eine Plattform an, die es Unternehmen ermöglicht, KI- und maschinelles Lernen in großem Maßstab zu implementieren. Während Nvidia hauptsächlich auf die Hardwareseite fokussiert ist, könnte C3.ai von der wachsenden Nachfrage nach KI-Softwarelösungen profitieren, da immer mehr Unternehmen ihre Datenanalyse- und Entscheidungsprozesse automatisieren wollen.

2. Breite Anwendungsbereiche und Partnerschaften: C3.ai hat strategische Partnerschaften mit großen Technologieunternehmen wie Microsoft und Google Cloud, was seine Reichweite und seinen Einfluss im Markt erhöht. Diese Partnerschaften ermöglichen es C3.ai, ihre Plattform in verschiedene Cloud-Umgebungen zu integrieren und somit einen breiteren Kundenstamm zu erreichen. Die Fähigkeit, sich in verschiedene Branchen wie Energie, Fertigung, Finanzen und Gesundheitswesen einzufügen, bietet zusätzliches Wachstumspotenzial.

3. Skalierbare Plattform und wiederkehrende Einnahmen: C3.ai hat ein Geschäftsmodell, das auf wiederkehrenden Einnahmen basiert, was für Investoren attraktiv ist, da es stabile und vorhersehbare Cashflows ermöglicht. Ihre Plattform ist skalierbar und kann sowohl für kleine als auch für sehr große Unternehmen angepasst werden, was eine flexible und weit verbreitete Nutzung ermöglicht.

4. Erfahrung des Managements und Fokus auf Wachstum: C3.ai wird von Tom Siebel, einem erfahrenen Unternehmer im Bereich Unternehmenssoftware, geführt. Siebel hat zuvor Siebel Systems gegründet und erfolgreich an Oracle verkauft. Die Führung von C3.ai zeigt einen klaren Fokus auf langfristiges Wachstum und Marktführerschaft im Bereich KI.

5. Potenzial für Akquisitionen und technologische Erweiterungen: C3.ai hat in der Vergangenheit seine Technologie kontinuierlich erweitert und könnte in Zukunft weitere strategische Akquisitionen tätigen, um seine Fähigkeiten zu erweitern oder neue Technologien zu integrieren. Dies könnte dazu beitragen, das Wachstum zu beschleunigen und die Marktposition zu stärken.

Fan von KI? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den preisgekrönten Künstliche Intelligenz Index von BÖRSE ONLINE, der auf einige der besten Kandidaten der Branche setzt

Oder lesen Sie auch: "Diese Aktien sind wirklich spottbillig", verrät Börsen-Experte Robert Halver

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia, Palantir Technologies.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia.