Künstliche Intelligenz und der Tool ChatGPT sind derzeit das beherrschende Thema bei den Technologie-Titeln in den USA.



Seit der Einführung von ChatGPT scheinen Analysten und Anleger nicht aufhören zu können, über Künstliche Intelligenz (KI) zu sprechen. Grund dafür ist die Milliarden- Investition von Microsoft in den ChatGPT Erfinder OpenAI. BÖRSE ONLINE ist langfristig von diesem Megatrend KI überzeugt und hat jüngst den BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index begeben.



Der Index umfasst 20 Aktien, die von diesem Megatrend KI profitieren sollten. Darunter befinden sich neben den bekannten Technologie-Werten wie IBM, Nvdia, Amazon, Microsoft auch weniger bekannte und jüngere Unternehmen. Ein solches Unternehmen ist der amerikanische Software-Anbieter mit Schwerpunkt KI C3.ai. Die Software wird beispielsweise bei der Bekämpfung von Geldwäsche, Betrugserkennung und beim Kundenmanagement angewendet.

Der Aktien-Kurs explodiert zur Eröffnung an der Wall Street und legt aktuell knapp 22 Prozent zu. Grund hierfür sind die am Donnerstag nach Börsenschluss vorgelegten Unternehmenszahlen. Das Unternehmen präsentierte einen Verlust je Aktie von 6 Cent, was 16 Cent über den Schätzungen lag. Beim Umsatz übertraf man den Konsens um knapp 2,5 Millionen US-Dollar auf 64,25 Millionen Dollar.

Chief Executive Thomas Siebel sieht das Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt, und geht davon aus, ab 2025 positive Cashflows zu generieren.



Fazit In Zukunft dürfte unser Alltag immer mehr von Künstlicher Intelligenz geprägt sein. Sei es in der Medizin, oder beim autonomen Fahren, die Einsatzmöglichkeiten der Technologie sind vielfältig. Mit dem BÖRSE ONLINE Indexzertifikat WKN DA0ABV können Anleger nahezu 1:1 an der Entwicklung von 20 Unternehmen aus dem KI-Bereich partizipieren. Weitere Informationen zum Index finden Sie hier.