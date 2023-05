Während die Kurse der großen KI-Profiteure wie Nvidia, Microsoft und Co weiterhin steigen, ist das Kursgeschehen bei den kleineren Unternehmen aus diesem Sektor zum Teil äußerst volatil. Dazu zählt zweifelsohne der amerikanische Software-Entwickler C3.ai. Die Aktie legte zum Handelsschluss in den USA mehr als 20 Prozent zu – das ist der Grund.



Der KI-Softwareentwickler hatte am Montag vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 20022/2023 veröffentlicht und dabei den eigenen Ausblick übertroffen. So erreichte C3.ai einen Umsatz in der Bandbreite von 72,1 Millionen US-Dollar bis 72,4 Millionen US-Dollar. Dies entspricht einer Umsatzsteigerung von rund zehn Prozent zum Vorjahresquartal. Ebenfalls besser als erwartet – der Verlust aus der Geschäftstätigkeit, dieser wird 23,7 bis 23,9 Millionen Dollar betragen.



Positiver Ausblick – Börse feiert

Thomas M. Siebel sieht sein Unternehmen noch nie so gut aufgestellt wie aktuell. Er bezeichnet die eigene KI-Plattform als Goldstandard für KI-Anwendungen. Der CEO rechnet damit, im Geschäftsjahr 2023/2024 auf Non-GAAP-Basis profitabel zu werden. Die Nachrichten kamen an der Börse gut an, zum Handelsschluss in den USA legte die Aktie mehr als 20 Prozent zu.



investing.com

Spekulative Aktie

Obwohl das Unternehmen mit rund 800 Millionen Dollar auf jeder Menge Cash sitzt, ist die Aktie eher nur für spekulative Anleger geeignet. Die Aussagen der Unternehmensführung könnten den Kurs Richtung der alten Hochs bei etwas mehr als 30 Dollar bewegen. C3.ai ist Bestandteil des 19 Werte umfassenden BÖRSE ONLINE Künstliche Intelligenz Index.



