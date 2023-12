Was ist die beste KI-Aktie der Welt? Wir fragten jemanden, der es wissen muss: eine künstliche Intelligenz. Die Antwort und welche spannenden KI-Kandidaten Anleger außerdem noch nicht so sehr auf dem Schirm haben

Neues Jahr, neues Glück: 2023 profitierten einige Tech-Aktien vor allem durch den Aufschwung von künstlicher Intelligenz. Spätestens, seit Ende 2022 noch schnell ChatGPT der breiten Masse vorgestellt wurde, wurde uns schlagartig bewusst, wie weit wir beim Thema künstliche Intelligenz bereits sind und was alles möglich sein wird.

Viele Aktienkurse haben einiges an Begeisterung vom Thema KI also bereits eingepreist. Doch es sollte in der Zukunft immer noch deutlich mehr zu holen sein, da das Thema KI weiterhin präsent sein wird und immer mehr neue Möglichkeiten schafft. Doch was ist die beste Aktie, auf die man dabei setzen kann? Wir fragten bei jemandem nach, der es wissen muss: Der künstlichen Intelligenz ChatGPT. So viel vorab: Es war gar nicht so leicht, der KI eine eindeutige Antwort zu entlocken.

Die beste KI-Aktie der Welt – laut künstlicher Intelligenz

Wir stellten dem Chatbot ChatGPT in der zahlungspflichtigen Version GPT4 die Frage: Was ist die beste Aktie, in die man beim Thema KI investieren kann? Zunächst wollte ChatGPT nicht wirklich mit der Sprache herausrücken und wies darauf hin, dass die Auswahl der Aktie von einer Vielzahl an verschiedenen Faktoren wie dem persönlichem Risikoprofil, der Anlagestrategie und vielem mehr abhänge.



Wir wurden als konkreter: Und wenn du uns eine konkrete Aktie nennen müsstest?

Als KI-Modell kann und darf ich keine spezifischen Anlageempfehlungen geben, insbesondere nicht in Bezug auf einzelne Aktien. Die Auswahl einer Aktie für eine Investition hängt von vielen individuellen Faktoren ab, darunter Ihre finanziellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft, Ihre Investitionsstrategie und Ihre Einschätzung der Marktentwicklung.

Es gibt jedoch einige bekannte Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, die oft von Anlegern in Betracht gezogen werden. Dazu gehören:

• NVIDIA: Bekannt für ihre GPU-Technologie, die in vielen KI-Anwendungen zum Einsatz kommt.

• Alphabet (Google): Engagiert in einer Vielzahl von KI-Projekten und besitzt DeepMind, ein führendes Unternehmen im Bereich der KI-Forschung.

• Microsoft: Bietet KI-Integration in seine Produkte und Cloud-Dienste an.

• Amazon: Nutzt KI für E-Commerce-Empfehlungen, Cloud-Dienste und hat Alexa, einen populären KI-basierten Sprachassistenten.

Diese Unternehmen sind Beispiele für große, etablierte Akteure im KI-Bereich, aber es gibt auch viele kleinere Unternehmen und Start-ups, die innovative Arbeit in diesem Bereich leisten. Es ist wichtig, eigene Recherchen durchzuführen oder sich von einem Finanzberater beraten zu lassen, bevor Sie in eine bestimmte Aktie investieren.

Anschließend wollten wir, dass sich ChatGPT für eine konkrete Aktie daraus entscheidet – doch egal, wie sehr wir es versuchten: ChatGPT wollte sich nicht festlegen und verwies immer wieder auf alle vier Aktien. Daher versuchten wir einen neuen Ansatz.

Diese KI-Aktien haben Anleger laut ChatGPT noch nicht auf dem Schirm

Amazon, Nvidia, Microsoft… diese Namen fallen beim Thema KI häufig. Doch gibt es womöglich KI-Aktien, die viele Anleger noch nicht auf dem Schirm haben? Auch hier fragten wir erneut ChatGPT: Gibt es eine KI-Aktie, die viele noch nicht auf dem Schirm haben, die aber ordentlich profitieren sollte?

In der Welt der KI-Investitionen gibt es neben den bekannten Großunternehmen wie NVIDIA, Alphabet, Microsoft und Amazon auch kleinere oder weniger bekannte Unternehmen, die beachtliches Potenzial haben könnten. Diese Unternehmen sind oft in spezifische Nischen der KI-Technologie eingebettet oder bieten innovative Lösungen an, die von vielen Investoren noch nicht vollständig erkannt worden sind. Hier sind einige Beispiele für solche Unternehmen:

1. Palantir Technologies: Spezialisiert auf Big Data-Analyse, bietet Palantir fortschrittliche Datenanalyse-Tools, die auch KI-Elemente integrieren.

2. Twilio: Bekannt für seine Kommunikations-APIs, integriert Twilio zunehmend KI in seine Angebote, um fortgeschrittene Kommunikationslösungen zu bieten.

3. C3.ai: Ein Unternehmen, das sich auf KI-Anwendungen für Unternehmenssoftware spezialisiert hat, insbesondere in Bereichen wie Energie-Management und Betriebsüberwachung.

4. UiPath: Fokussiert sich auf Robotic Process Automation (RPA), ein Bereich, der eng mit KI verknüpft ist, um Geschäftsprozesse zu automatisieren.

Diese Unternehmen repräsentieren unterschiedliche Aspekte der KI und des maschinellen Lernens. Es ist wichtig zu beachten, dass Investitionen in kleinere oder weniger bekannte Unternehmen oft mit höheren Risiken verbunden sind, da diese Unternehmen in der Regel volatiler sind und oft noch keine etablierten, profitablen Geschäftsmodelle haben. Wie immer ist es ratsam, gründliche Recherchen durchzuführen oder professionelle Beratung zu suchen, bevor Sie in Aktien investieren.

Doch warum für ein Unternehmen entscheiden? Der KI-Index von BÖRSE ONLINE vereint einige der wichtigsten Spieler

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Palantir Technologies, Nvidia.

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Amazon.