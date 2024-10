Campbell Soup Company

Unternehmensprofil

Die Campbell Soup Co. produziert und vermarktet Markenlebensmittel und bezeichnet sich selbst als Weltmarktführer für Suppen. Zu den bekannten Marken des Konzerns gehören im Wesentlichen Campbell`s, Pace, Prego, Swanson und V8. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern. Nachdem 2018 die Übernahme der Pacific Foods of Oregon, LLC and der Snyder's-Lance, Inc. vollzogen worden war, wurden 2019 umfangreiche Desinvestments vorgenommen. Verkauft wurden u.a. das operative Segment Campbell Fresh sowie das internationale Geschäft mit Keksen und Snacks. Der Nettoerlös aus den Verkäufen diente der Reduzierung der Schulden.

Offizielle Webseite: www.campbellsoup.com