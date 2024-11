Auf der Suche nach echten Dividendenperlen? Dann aufgepasst: Die Experten von Morningstar präsentieren die drei besten Ausschüttungsaktien, die Sie diesen Monat kaufen können.

Dividendenaktien zählen zu den Favoriten vieler Anleger. Denn Unternehmen, die ihre Gewinne mit den Anlegern teilen, gelten in der Regel als stabil, haben oft eine starke Marktposition und solide finanzielle Grundlagen.

Doch welche Dividendenaktien sind aktuell die besten Kaufkandidaten? Morningstar ist dieser Frage nachgegangen und nennt die drei besten Aktien, die der November für Sie bereithält.

Fan von Dividenden-Aktien? Dann werfen Sie auch einen Blick auf den Globale Dividenden-Stars Index von BÖRSE ONLINE

Top 3 Dividendenaktien für November laut Morningstar

1. Campbell Soup

Morningstar empfiehlt das Lebensmittelunternehmen Campbell Soup, bekannt für seine haltbaren Lebensmittel in Konservendosen. Die Dividendenrendite liegt hier bei über drei Prozent, und die Aktie hat seit Jahresanfang bereits ein Plus von über acht Prozent erzielt. Ein durchschnittliches Kursziel der Analysten von 51 US-Dollar bietet aktuell eine Kurschance von zehn Prozent. Laut Morningstar wird die Aktie sogar mit einem Abschlag von 25 Prozent gegenüber der Morningstar-Schätzung des fairen Wertes gehandelt. Zudem rechnen die Experten damit, dass die Dividende in den kommenden fünf Jahren von derzeit 1,48 US-Dollar auf 2,17 US-Dollar steigen wird.

2. Diageo

Die zweite Dividendenperle ist der weltweit größte Spirituosenhersteller Diageo, bekannt für Getränkemarken wie Guinness, Smirnoff Vodka und Captain Morgan. Laut Morningstar wird die Aktie aktuell mit einem Abschlag von 15 Prozent gegenüber ihrem fairen Wert gehandelt. Das Besondere: Diageo schüttet 50 Prozent seines Gewinns in Form einer Dividende an seine Aktionäre aus. Die Morningstar-Analysten halten es für möglich, dass die Dividende bis 2028 noch um rund 14 Prozent steigen könnte.

3. Enbridge

Schließlich empfiehlt Morningstar das kanadische Energieunternehmen Enbridge. In seiner Basiswährung, dem kanadischen Dollar, hat Enbridge die Dividende seit 29 Jahren in Folge erhöht. Die Dividendenrendite kann sich sehen lassen und liegt derzeit bei über 6,5 Prozent. Auch die Aktie selbst verzeichnet seit Jahresanfang ein Plus von über zwölf Prozent.

Lesen Sie auch: Stabil und sicher mit bis zu 6,5% Ausschüttung: Das sind die Dividendenaristokraten der Zukunft