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Capital One Financial Corp.

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WKN 893413
ISIN US14040H1059
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 67,76 64,02 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 13,68 12,51 2,45 4,75 4,89
    Gewinn/Aktie 21,11 16,31 4,49 11,61 11,98
    Dividende/Aktie 3,53 3,23 2,60 2,40 2,40
    Rendite (%) 1,69 1,55 1,07 1,35 1,83
    KGV 8,69 10,31 53,98 15,36 10,94
    KUV 1,75 2,01 2,90 1,74 1,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    Die Capital One Financial Corp. (COF) ist ein Finanzdienstleister, der seine Produkte und Dienstleistungen vorwiegend an Privatleute, kleine Unternehmen und kommerzielle Kunden vertreibt. Nach Einlagen rangiert COF unter den größten Banken der USA. Zu den wesentlichen Töchtern zählen die Capital One Bank, National Assocation (COBNA), die Kredite, Kreditkarten (Visa und Mastercard) und andere Darlehensprodukte vermarktet, sowie die Capital One, National Association (CONA), die eine große Bandbreite an Bankprodukten und Finanzdienstleistungen anbietet. Die Services umfassen zudem Autokredite und Hypotheken. Über Capital One (Europe) agiert die 1995 gegründete COF auch in Kanada und Großbritannien. Im Februar 2012 übernahm COF das US-Geschäft der ING Bank, die ING Direct und damit die größte Direktbank der USA.

    Offizielle Webseite: https://www.capitalone.com

    Aktionärsverteilung