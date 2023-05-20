Capital One Financial Corp. 4.8% 20/PERP
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H T
WKN A2P03P
ISIN US14040H7825
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Capital One Financial Corp. 4.8% 20/PERP
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|67,74
|64,02
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|13,66
|12,58
|2,45
|4,75
|4,89
|Gewinn/Aktie
|-
|-
|4,49
|11,61
|11,98
|Dividende/Aktie
|-
|-
|2,60
|2,40
|2,40
|Rendite (%)
|1,69
|1,55
|1,07
|1,35
|1,83
|KGV
|8,69
|10,31
|53,98
|15,36
|10,94
|KUV
|1,75
|2,01
|2,90
|1,74
|1,36