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Capital One Financial Corp. 4.8% 20/PERP

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WKN A2P03P
ISIN US14040H7825
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 67,74 64,02 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 13,66 12,58 2,45 4,75 4,89
    Gewinn/Aktie - - 4,49 11,61 11,98
    Dividende/Aktie - - 2,60 2,40 2,40
    Rendite (%) 1,69 1,55 1,07 1,35 1,83
    KGV 8,69 10,31 53,98 15,36 10,94
    KUV 1,75 2,01 2,90 1,74 1,36

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende