Unternehmensprofil

CarMax, Inc. bietet eine breite Auswahl an hochwertigen Gebrauchtfahrzeugen und verwandten Produkten und Dienstleistungen zu niedrigen, nicht-verhandelbaren Preisen mit einem kundenfreundlichen Verkaufsprozesses in einem attraktiven, modernen Vertrieb. Die Strategie besteht darin, den Autoeinzelhandel zu revolutionieren, indem sie die wichtigsten Quellen der Unzufriedenheit der Kunden mit dem traditionellen Autohandel für sich verwenden. Durch die Fokussierung auf Kundendienst, Mitarbeiterentwicklung und effiziente Durchführung hat sich CarMax zum größten US-Händler von Gebrauchtwagen entwickelt, allein im Geschäftsjahr per 28. Februar 2015 wurden 582.282 Fahrzeuge im Einzelhandel verkauft. Darüber hinaus ist das Unternehmen einer der landesweit größten Betreiber von Großhandelsfahrzeug Auktionen und einer der landesweit größten Anbieter von Gebrauchtwagenfinanzierungen.

Offizielle Webseite: www.carmax.com