Unternehmensprofil

Die Carnival Corp. & PLC ist ein maritimer Reiseanbieter und nach eigenen Angaben weltweit führend. Seit 2003 ist der Konzern eine "dual-listed" Company, d.h. zwei vorher selbständige Unternehmen haben ihre Verträge so gestaltet, dass sie zwar erhalten bleiben, jedoch alle Risiken und Gewinne gemeinsam teilen, die Aktien beider Unternehmen werden weiter an den jeweiligen Börsenplätzen gehandelt. Zu den Tochterfirmen gehören bekannte Marken wie AIDA oder Costa Cruises. Gegründet wurde Carnival 1972 als Tochterfirma der AITS mit Sitz in Boston als Carnival Cruise Lines; Ted Arison kaufte 1974 dann diese Gesellschaft für einen Dollar, jedoch mit der Verpflichtung einen Schuldenberg von fünf Millionen Dollar zu begleichen. Der Expansionskurs begann 1987, als T.A. 20 % seiner Anteile an die Börse brachte und somit liquide Mittel für weitere Akquisitionen schuf. Im Zuge der Corona-Krise wurde 2020 eine Optimierung der Schiffsflotte in Gang gesetzt, die den Verkauf von Schiffen einfloss.

Offizielle Webseite: www.carnivalcorp.com