Auch im Oktober hat die Wall Street einige Aktien ganz besonders im Blick, die bald bis zu 100 Prozent an Wert gewinnen könnten. Dabei spielt auch ein Biotech-Geheimtipp eine Rolle. Was Anleger jetzt wissen sollten.

Das Finanzportal „TipRanks“ hat sich wieder durch die Wall Street gewühlt und drei vielversprechende Aktien gefunden, denen Top-Analysten von TD Cowen, Barclays und JMP Securities bis zu dreistellige Kurssprünge zutrauen. Dabei sticht vor allem eine Biotech-Aktie ins Auge, die sich in Zukunft noch zu einem echten Geheimtipp entwickeln könnte. Anleger sollten sich aber, wie immer, nicht nur von hohen Kurszielen beeindrucken lassen.

Reiseunternehmen und Uber an der Wall Street hoch im Kurs

Die erste Aktie, der Top-Analysten an der Wall Street einen ordentlichen Gewinn bescheinigen, ist Uber Technologies. Die meisten Menschen werden das Unternehmen vor allem für seine Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung kennen, aber sogar in Deutschland wirbt der Konzern mittlerweile mit „Uber Eats“ auch für die Lieferung von Lebensmitteln. TD Cowen-Analyst John Blackledge rät bei der Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 90 US-Dollar. Damit ist er nicht allein. Alle 29 Analysten, die die Aktie in den letzten drei Monaten beobachtet haben, würden sie kaufen. Das durchschnittlich prognostizierte Upside beträgt 20 Prozent.

Fast 30 Prozent sollen im Schnitt bei dem Titel Carnival Corporation drin sein. Das Reiseunternehmen für Kreuzfahrten hatte erst am Montag zum dritten Mal ihre Gewinnprognose angehoben, was auf die anhaltend starke Nachfrage nach Kreuzfahrten sowie höhere Preise zurückzuführen ist. Barclays-Analyst Brandt Montour rät zum Kauf der Aktie mit einem Kursziel von 26 US-Dollar.

Biotech-Geheimtipp mit dreistelligem Kurswachstum?

Die letzte vorgestellte Aktie stammt aus dem Bereich Biotech, der für Anleger immer mit einem besonderen Risiko hinsichtlich der unsicheren Zulassung und Wirksamkeit von neuen Medikamenten verbunden ist. Das erklärt auch, warum die Aktie von Savara mit einem durchschnittlichen Kurspotenzial von 104 Prozent deutlich über den anderen Branchen liegt.

Die Firma entwickelt Wirkstoffe zur Behandlung seltener Atemwegserkrankungen. JMP Securities-Analyst Jonathan Wolleben wettet auf das Papier mit einem Kursziel von neun US-Dollar, was sogar einem Upside von 112 Prozent entsprechen würde. Allerdings ist der Wert mit einer Notierung von etwas über vier US-Dollar auch ein Leichtgewicht und in der schwankungsanfälligen Biotech-Branche für ein Investment noch unsicherer als andere Wettbewerber.

