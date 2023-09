Unternehmensprofil

Die Castellum AB bezeichnet sich als eines der größten börsennotierten Immobilienunternehmen in Schweden und das nachhaltigste der nordischen Region. Nachhaltigkeitsinitiativen sind vollständig in das operative Geschäft integriert und sind in Besitz, Management und Entwicklung des Immobilienportfolios sowie in den Bereichen Kundenbeziehungen, Mitarbeiter und Finanzierung verankert. Das Immobilienportfolio besteht im Wesentlichen aus Büro- und Lagerflächen mit einer vermietbaren Fläche von 4,3 Mio. Quadratmetern. Darüber hinaus ist Castellum einer der größten schwedischen Projektentwickler. Das Unternehmen agiert über eine dezentrale Organisation mit einer starken lokalen Präsenz in rund 20 Städten in ganz Schweden sowie in Kopenhagen und Helsinki.

Offizielle Webseite: www.castellum.se