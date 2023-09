Unternehmensprofil

Die CD PROJEKT S.A. ist Holdinggesellschaft der CD PROJEKT Capital Group, die vorwiegend mit Videospielen befasst ist. Dabei ist CD PROJEKT RED für die Entwicklung verantwortlich. Zu den bekanntesten Spielen gehört die Witcher-Trilogie, die in Andrzej Sapkowskis Fantasiewelt spielt. Das jüngste Videospiel des Studios, The Witcher 3: Wild Hunt, wurde am 19. Mai 2015 veröffentlicht. Seither wurden weltweit über 50 Millionen Exemplare von "The Witcher", "The Witcher 2: Assassins of Kings" und "The Witcher 3: Wild Hunt" verkauft. GOG.com ist zuständig für den globalen digitalen Vertrieb.

Offizielle Webseite: www.cdprojekt.com