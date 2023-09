China Unicom (Hong Kong) Ltd.

Unternehmensprofil

China Unicom (Hong Kong) Limited bietet eine vollständige Palette von Telekommunikationsdienstleistungen in China. Die Leistungen umfassen mobiles Breitband (WCDMA, LTE FDD, TD-LTE), Festnetz- Breitband, GSM, Festnetz-lokalen Zugriff, IKT, Datenkommunikation und andere damit verbundene Mehrwert-Dienstleistungen. Nach eigenen Angaben erreichte Ende Dezember 2016 die Gesamtzahl der Abonnenten von mobilen, Festnetz-Breitband- und lokalem Zugangsgeschäft der Gesellschaft 406 Millionen. Am 15. Oktober 2008 fusionierte China Unicom mit China Netcom Group Corporation (Hong Kong) Limited. Die Muttergesellschaft des Unternehmens, China United Network Communications Group Company Limited, erhielt ebenfalls die behördliche Erlaubnis und schloss sich am 6. Januar 2009 mit China Network Communications Group Corporation ("Netcom Group") zusammen.

Offizielle Webseite: www.chinaunicom.com.hk