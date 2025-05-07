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Chubb

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WKN A0Q636
ISIN CH0044328745
Börse -
Stand -
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    Kennzahlen (in USD)

    2027e 2026e 2025 2024 2023
    Umsatz (Mrd) 51,44 49,50 - - -
    Nettogewinn (Mrd) 10,92 10,77 10,62 9,64 9,02
    Gewinn/Aktie 28,89 26,85 25,93 22,94 21,97
    Dividende/Aktie 4,24 4,00 3,82 3,59 3,41
    Rendite (%) 1,21 1,14 1,22 1,30 1,51
    KGV 12,03 12,67 12,04 12,04 10,29
    KUV 2,56 2,76 - - -

    KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)

    Dividende

    Unternehmensprofil

    ACE Limited und ihre Tochtergesellschaften (ACE Group) sind eine weltweite Versicherungs- und Rückversicherungsorganisation. Die Gruppe bietet kommerzielle Versicherungsprodukte und Service-Angebote wie Risikomanagement-Programme, Verlustkontrolle und Engineering und komplexes Schadenmanagement an. Spezialisierte Versicherungsprodukte reichen von Directors & Officers (D&O) und Berufshaftpflicht über verschiedene Spezial-Unfall-Produkte zu Nischenbereichen wie Luftfahrt und Energie. Die Privatkundenversicherung umfasst Hausbesitzer, Automobile, Wertsachen und Dach-Haftpflicht. Darüber hinaus liefert ACE Unfall-, ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen für Einzelpersonen in ausgewählten Ländern.

    Offizielle Webseite: https://www.chubb.com

    Aktionärsverteilung