Unternehmensprofil

ACE Limited und ihre Tochtergesellschaften (ACE Group) sind eine weltweite Versicherungs- und Rückversicherungsorganisation. Die Gruppe bietet kommerzielle Versicherungsprodukte und Service-Angebote wie Risikomanagement-Programme, Verlustkontrolle und Engineering und komplexes Schadenmanagement an. Spezialisierte Versicherungsprodukte reichen von Directors & Officers (D&O) und Berufshaftpflicht über verschiedene Spezial-Unfall-Produkte zu Nischenbereichen wie Luftfahrt und Energie. Die Privatkundenversicherung umfasst Hausbesitzer, Automobile, Wertsachen und Dach-Haftpflicht. Darüber hinaus liefert ACE Unfall-, ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen für Einzelpersonen in ausgewählten Ländern.

Offizielle Webseite: www.chubb.com