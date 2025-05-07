Chubb
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H T
WKN A0Q636
ISIN CH0044328745
Börse -
Stand -
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Aktuelle Nachrichten zu Chubb
Kennzahlen (in USD)
|2027e
|2026e
|2025
|2024
|2023
|Umsatz (Mrd)
|51,44
|49,50
|-
|-
|-
|Nettogewinn (Mrd)
|10,92
|10,77
|10,62
|9,64
|9,02
|Gewinn/Aktie
|28,89
|26,85
|25,93
|22,94
|21,97
|Dividende/Aktie
|4,24
|4,00
|3,82
|3,59
|3,41
|Rendite (%)
|1,21
|1,14
|1,22
|1,30
|1,51
|KGV
|12,03
|12,67
|12,04
|12,04
|10,29
|KUV
|2,56
|2,76
|-
|-
|-
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)
Dividende
Unternehmensprofil
ACE Limited und ihre Tochtergesellschaften (ACE Group) sind eine weltweite Versicherungs- und Rückversicherungsorganisation. Die Gruppe bietet kommerzielle Versicherungsprodukte und Service-Angebote wie Risikomanagement-Programme, Verlustkontrolle und Engineering und komplexes Schadenmanagement an. Spezialisierte Versicherungsprodukte reichen von Directors & Officers (D&O) und Berufshaftpflicht über verschiedene Spezial-Unfall-Produkte zu Nischenbereichen wie Luftfahrt und Energie. Die Privatkundenversicherung umfasst Hausbesitzer, Automobile, Wertsachen und Dach-Haftpflicht. Darüber hinaus liefert ACE Unfall-, ergänzende Kranken- und Lebensversicherungen für Einzelpersonen in ausgewählten Ländern.
Offizielle Webseite: https://www.chubb.com